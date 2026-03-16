Des batteries de Nissan Leaf reconverties pour alimenter des bornes ultra-rapides en Espagne

On en dit quoi ?



C'est le genre de projet qui a du sens. Plutôt que de laisser des batteries de Leaf finir à la casse alors qu'elles ont encore de la capacité, autant les utiliser pour résoudre un vrai problème d'infrastructure. Les 360 kWh de stockage ne vont pas changer la face du monde, mais pour un port ou une zone industrielle mal raccordée, c'est une solution qui a du sens. On attend quand même de voir les résultats après un an de fonctionnement, histoire de savoir si ces batteries tiennent le rythme en charge-décharge intensive.