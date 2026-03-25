Volkswagen rappelle près de 100 000 voitures électriques pour un risque d'incendie de batterie
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen lance un rappel massif qui concerne environ 94 000 véhicules électriques de sa gamme ID et de la Cupra Born. Des modules de batterie défectueux pourraient réduire l'autonomie et, dans le pire des cas, provoquer un incendie. Aucun incident n'a été signalé pour le moment.
Le rappel porte sur 74 579 véhicules Volkswagen (ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz et ID.Buzz Cargo) et 19 452 Cupra Born, tous produits dans les usines de Zwickau et Hanovre. Côté calendrier de production, les Volkswagen concernées ont été assemblées entre juin 2023 et août 2024, et les Cupra Born entre février 2022 et avril 2024. En Allemagne, environ 28 000 véhicules sont touchés. Le rappel a été enregistré par l'autorité allemande des transports (KBA) sous la référence 16271R.
Certains modules de la batterie haute tension ne respecteraient pas les spécifications attendues par le constructeur. Concrètement, ça peut se traduire par une baisse d'autonomie et l'allumage d'un voyant d'alerte. Dans les cas les plus graves, un risque d'incendie existe, même si aucun départ de feu ni aucune blessure n'ont été rapportés à ce jour. Volkswagen propose une mise à jour logicielle et une inspection de la batterie en atelier agréé, avec remplacement des modules défectueux si une anomalie est détectée.
Ce rappel arrive quelques mois après un autre épisode du même genre. En janvier, Volkswagen avait déjà rappelé plus de 43 000 ID.4 aux États-Unis et au Canada pour un problème de surchauffe de batterie. Le groupe allemand, qui vient de dépasser Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe, enchaîne les rappels sur sa plateforme MEB depuis deux ans. Ça ne veut pas dire que les voitures sont dangereuses, mais ça montre que la fiabilité des batteries reste un sujet sensible pour tous les constructeurs.
Si vous avez un véhicule concerné, Volkswagen devrait vous contacter pour prendre rendez-vous. En attendant, le constructeur indique qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais mieux vaut quand même garder un oeil sur le voyant de batterie. Affaire à suivre donc.
Quels modèles sont concernés
Le rappel porte sur 74 579 véhicules Volkswagen (ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz et ID.Buzz Cargo) et 19 452 Cupra Born, tous produits dans les usines de Zwickau et Hanovre. Côté calendrier de production, les Volkswagen concernées ont été assemblées entre juin 2023 et août 2024, et les Cupra Born entre février 2022 et avril 2024. En Allemagne, environ 28 000 véhicules sont touchés. Le rappel a été enregistré par l'autorité allemande des transports (KBA) sous la référence 16271R.
Un problème de modules de batterie
Certains modules de la batterie haute tension ne respecteraient pas les spécifications attendues par le constructeur. Concrètement, ça peut se traduire par une baisse d'autonomie et l'allumage d'un voyant d'alerte. Dans les cas les plus graves, un risque d'incendie existe, même si aucun départ de feu ni aucune blessure n'ont été rapportés à ce jour. Volkswagen propose une mise à jour logicielle et une inspection de la batterie en atelier agréé, avec remplacement des modules défectueux si une anomalie est détectée.
Pas la première fois
Ce rappel arrive quelques mois après un autre épisode du même genre. En janvier, Volkswagen avait déjà rappelé plus de 43 000 ID.4 aux États-Unis et au Canada pour un problème de surchauffe de batterie. Le groupe allemand, qui vient de dépasser Tesla sur les ventes de voitures électriques en Europe, enchaîne les rappels sur sa plateforme MEB depuis deux ans. Ça ne veut pas dire que les voitures sont dangereuses, mais ça montre que la fiabilité des batteries reste un sujet sensible pour tous les constructeurs.
Si vous avez un véhicule concerné, Volkswagen devrait vous contacter pour prendre rendez-vous. En attendant, le constructeur indique qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais mieux vaut quand même garder un oeil sur le voyant de batterie. Affaire à suivre donc.