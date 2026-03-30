Une vraie app WhatsApp arrive enfin sur CarPlay

Une vraie app WhatsApp pensée pour la voiture

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Nouveau message

Accès rapide aux contacts et aux appels

Disponibilité

Qu'en penser ?



Avec cette nouvelle brique, WhatsApp poursuit sa transformation en plateforme accessible partout : smartphone, montre… et désormais voiture. Cette évolution confirme une tendance de fond : la messagerie devient un outil universel, intégré à tous les écrans du quotidien — y compris au volant, avec les garde-fous nécessaires. Il ne reste plus qu'à attendre le déploiement de cette fonctionnalité à grande échelle.

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SelonContrairement à l’intégration actuelle limitée via Siri, cette version introduit une véritable interface native directement sur l’écran du véhicule, pensée pour limiter les distractions tout en offrant davantage de contrôle.Dès l’ouverture de l’application depuis l’interface de Apple CarPlay,Cette vue principale devrait afficher les discussions des 20 à 25 derniers jours, l’état des conversations (épinglées, silencieuses), la date du dernier message ainsi qu'un indicateur visuel pour les messages non lus.En revanche, il ne sera— un choix logique pour éviter toute distraction au volant. L’iPhone reste le point d’accès principal pour consulter les échanges détaillés. Cette liste permet néanmoins des actions rapides : sélectionner un contact, envoyer un message sans passer par Siri (ha !) et identifier en un coup d’œil (rapide donc) les conversations importantes.Un bouton, qui serait toujours visible en haut, permet aussi de. Un filtre dédié affiche uniquement les messages non lus, signalés par un point bleu.L’application ne se limiterait pas à la messagerie et propose. On pourrait accéder à la(nom et photo de profil), et ce, depuis la liste des conversations. Deux actions principales sont alors proposées, soit d'envoyer un message, soit de lancer un appel.Il s'agit ici detenant compte de la conduite (et des mouvements / attention limités du conducteur) et donc d'initier une interaction en un minimum d’étapes.Au niveau de l', un second onglet regroupe les appels WhatsApp (avec les classiques appels entrants, sortants et manqués). Chaque entrée affiche le nom du contact, sa photo et la date de l’appel. Il est possible de rappeler directement depuis cette interface, ou de lancer un appel via Siri si le contact n’apparaît pas dans la liste.Un troisième onglet, définis sur l’iPhone. Un gain de temps évident pour appeler rapidement un proche et envoyer un message sans navigation complexe.Cette arrivée sur CarPlay s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à. Ces dernières semaines, le groupe a notamment lancé une app WhatsApp sur l’Apple Watch et étendu la compatibilité aux montres Garmin. L'évolution est notable, alors que WhatsApp était historiquement en retrait face à iMessage dans l’écosystème Apple.Pour l’instant,, à destination des testeurs inscrits au programme bêta iOS. Meta précise d’ailleurs que cette version se concentre sur les interactions essentielles, sans viser une parité complète avec l’application mobile.Jusqu’ici, les utilisateurs devaient se contenter d’une interaction vocale via Siri, souvent limitée et peu flexible. Avec cette version native, l’expérience devient plus profonde, les interactions plus rapides : l’usage en voiture gagne en cohérence