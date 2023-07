Android Auto va mieux gérer les voitures électriques (autonomie, recharge, planification)

Les voitures électriques et Android Auto

<string name=”settings_register_as_ev”>Register as EV</string> <string name=”ENERGY_CONSUMPTION_ENGINE_TYPE_SETTINGS_FOR_CAR_TITLE”>Engine type (car)</string> <string name=”settings_connector_types”>EV Connector Types</string> <string name=”settings_your_plugs”>Your plugs</string> <string name=”settings_connector_type_1”>J1772</string> <string name=”settings_connector_type_combo”>CCS (Combo {0})</string>

, notamment lorsqu'il faut prendre en considération les spécificités liées à l'autonomie, la recharge et la planification d'itinéraire. Souvent, les conducteurs sont obligés de faire cohabiter le planificateur intégré d'un côté avec CarPlay et Android Auto de l'autre (pour Maps, la musique ou Waze par exemple).Après avoir décompilé certains fichiers APK de Google (les applications soumises sur le Play Store), nos confrères ont repéréConcrètement,avec des bornes de recharge en fonction du connecteur compatible -une fonction surtout utile aux USA, car en Europe, l'essentiel des véhicules utilise la prise Type 2 et CCS -même s'il reste quelques connecteurs Tesla ou ChADEmo.. En effet, Google n'a pas encore communiqué précisément sur d'éventuelles fonctions à venir.Beaucoup préfèrent les systèmes intégrés comme chez Tesla, Rivian ou les voitures sous Android Automotive. Mais pour les autres, qui n'ont pas toujours de planificateur efficace par exemple, lC'est le cas chez Stellantis, Hyundai/Kia ou encore des marques comme Ford, GM et et Nissan dont les OS intégrés sont encore à parfaire.