Mercedes abandonne le volant rond sur l'EQS au profit d'un yoke et d'une direction électronique

On en dit quoi ?



Le yoke de Mercedes ne fera pas l'unanimité sur le plan esthétique. Par contre, sur le fonctionnement, tout le monde semble d'accord : ça marche bien, c'est plus précis qu'un volant classique, et ça rend une berline de 5 mètres beaucoup plus agile qu'elle ne devrait l'être. On attend de voir ce que ça donne au quotidien, sur de vrais trajets et pas seulement sur un parcours de démonstration. Et surtout, on aimerait bien connaître le prix de l'option.