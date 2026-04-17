Mercedes montre l'intérieur de la Classe C électrique et son écran géant de 39 pouces
Par Vincent Lautier - Publié le
Mercedes a dévoilé l'habitacle de sa future Classe C électrique, construite sur la nouvelle plateforme MB.EA en 800 volts. L'écran MBUX Hyperscreen de 39,1 pouces traverse toute la planche de bord d'un montant à l'autre, avec un retour des boutons physiques. La production est prévue pour mi-2026, avec un lancement en Europe début 2027 aux alentours de 50 000 euros.
L'intérieur de la Classe C électrique reprend la même architecture que le GLC EQ, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle vu le niveau de finition de ce dernier. En option sur les finitions hautes, le MBUX Hyperscreen occupe 39,1 pouces d'un montant de pare-brise à l'autre, avec environ 10 millions de pixels affichés.
Les versions d'entrée de gamme embarquent le Superscreen, un assemblage de trois dalles sous une seule surface vitrée : 10,3 pouces pour le combiné d'instruments, 14 pouces pour l'écran central et 14 pouces pour le passager. Les deux configurations proposent dix ambiances lumineuses.
Mercedes fait aussi marche arrière sur les commandes haptiques qui avaient agacé pas mal de conducteurs sur les modèles récents, et remet des boutons physiques sur le volant et la console centrale.
Côté confort, Mercedes a mis le paquet. Les sièges intègrent un soutien lombaire pneumatique, de la ventilation, un massage et même un système de son 4D qui fait vibrer l'assise en rythme avec la musique. L'habitacle est livré de série en version vegan certifiée, sans cuir, avec une option cuir pour ceux qui préfèrent. Le toit panoramique constellé d'étoiles est disponible en option.
Niveau climatisation, la pompe à chaleur multi-sources récupère la chaleur du moteur, de la batterie et de l'air ambiant. Mercedes annonce un chauffage deux fois plus rapide qu'un véhicule thermique et une consommation d'énergie réduite de moitié par rapport aux anciens systèmes. C'est la même technologie que sur les EQS et EQE SUV.
La Classe C électrique repose sur la plateforme MB.EA avec une architecture 800 volts. Deux configurations sont attendues : un modèle d'entrée de gamme avec un seul moteur et une batterie LFP de 64 kWh, et une version haut de gamme bi-moteur qui développe 483 chevaux avec une batterie de 94 kWh. La production démarre au deuxième trimestre 2026 dans l'usine de Kecskemét en Hongrie. La présentation complète de la voiture (extérieur compris) est programmée le 20 avril en Corée du Sud, avec un lancement commercial prévu début 2027 en Europe et aux États-Unis. Le prix de départ devrait se situer aux alentours de 50 000 euros.
L'intérieur est franchement réussi sur le papier. Avoir un écran de 39 pouces qui traverse tout le tableau de bord, c'est le genre de specs qui envoie du rêve si c'est bien réalisé, et le retour des boutons physiques montre que Mercedes a compris ce que voulait ses clients.
Un écran de 39 pouces d'un bout à l'autre du tableau de bord
L'intérieur de la Classe C électrique reprend la même architecture que le GLC EQ, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle vu le niveau de finition de ce dernier. En option sur les finitions hautes, le MBUX Hyperscreen occupe 39,1 pouces d'un montant de pare-brise à l'autre, avec environ 10 millions de pixels affichés.
Les versions d'entrée de gamme embarquent le Superscreen, un assemblage de trois dalles sous une seule surface vitrée : 10,3 pouces pour le combiné d'instruments, 14 pouces pour l'écran central et 14 pouces pour le passager. Les deux configurations proposent dix ambiances lumineuses.
Mercedes fait aussi marche arrière sur les commandes haptiques qui avaient agacé pas mal de conducteurs sur les modèles récents, et remet des boutons physiques sur le volant et la console centrale.
Des sièges massage et un habitacle sans cuir
Côté confort, Mercedes a mis le paquet. Les sièges intègrent un soutien lombaire pneumatique, de la ventilation, un massage et même un système de son 4D qui fait vibrer l'assise en rythme avec la musique. L'habitacle est livré de série en version vegan certifiée, sans cuir, avec une option cuir pour ceux qui préfèrent. Le toit panoramique constellé d'étoiles est disponible en option.
Niveau climatisation, la pompe à chaleur multi-sources récupère la chaleur du moteur, de la batterie et de l'air ambiant. Mercedes annonce un chauffage deux fois plus rapide qu'un véhicule thermique et une consommation d'énergie réduite de moitié par rapport aux anciens systèmes. C'est la même technologie que sur les EQS et EQE SUV.
Deux motorisations, batterie 800 volts
La Classe C électrique repose sur la plateforme MB.EA avec une architecture 800 volts. Deux configurations sont attendues : un modèle d'entrée de gamme avec un seul moteur et une batterie LFP de 64 kWh, et une version haut de gamme bi-moteur qui développe 483 chevaux avec une batterie de 94 kWh. La production démarre au deuxième trimestre 2026 dans l'usine de Kecskemét en Hongrie. La présentation complète de la voiture (extérieur compris) est programmée le 20 avril en Corée du Sud, avec un lancement commercial prévu début 2027 en Europe et aux États-Unis. Le prix de départ devrait se situer aux alentours de 50 000 euros.
On en dit quoi ?
L'intérieur est franchement réussi sur le papier. Avoir un écran de 39 pouces qui traverse tout le tableau de bord, c'est le genre de specs qui envoie du rêve si c'est bien réalisé, et le retour des boutons physiques montre que Mercedes a compris ce que voulait ses clients.