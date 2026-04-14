Mercedes EQS 2026 : la grande berline électrique passe à 926 km d'autonomie

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Le lifting esthétique, ce n'est pas ce qui compte ici. Ce qui marque, c'est ce saut vers le 800 volts, déjà bien connu chez Porsche, Kia, Hyundai ou une bonne partie des marques chinoises. Mercedes arrivait franchement en retard sur ce terrain, et c'était devenu un problème sur une berline vendue au-dessus de 100 000 euros. Le steer-by-wire, c'est plus un pari qu'une évidence, proposé en option seulement quelques mois après le lancement. Selon certains journalistes qui ont pu la tester, la sensation surprend au début avant de devenir naturelle. On verra comment cette direction vieillira, et comment les acheteurs historiques de Classe S électrique réagiront à cette absence totale de liaison mécanique.