La Mercedes CLA élue voiture européenne de l'année 2026

On en dit quoi ?

Il faut bien constater que Mercedes a frappé fort avec cette CLA. Après des années à regarder Tesla dominer le segment des berlines électriques premium, la marque allemande revient avec un modèle qui coche beaucoup de cases : autonomie généreuse, recharge ultra-rapide, technologies embarquées de pointe et prix contenu. La victoire au titre desemble donc méritée. Reste à voir si Mercedes saura produire suffisamment de CLA pour répondre à la demande, et bien sûr, à espérer pour la marque que cette demande arrive effectivement.