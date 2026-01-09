La Mercedes CLA élue voiture européenne de l'année 2026
Mercedes remporte le titre de voiture européenne de l'année pour la première fois depuis 1974. La CLA électrique s'est imposée avec 100 points d'avance sur ses concurrents, une victoire écrasante, donc, qui marque une forme de retour en force de la marque allemande.
C'est au Salon de Bruxelles, ce 9 janvier 2026, que le jury a dévoilé son verdict. La Mercedes CLA remporte le titre avec 320 points, soit 100 points de plus que la Skoda Elroq qui termine deuxième. Un écart important qui ne laisse aucun doute sur la domination du modèle allemand pour les votants. Pour Mercedes, il s'agit d'une consécration attendue depuis plus de 50 ans. La dernière victoire de la marque à l'étoile remontait à 1974 avec la Classe S. Le jury, composé de 59 journalistes issus de 23 pays européens, a évalué 35 véhicules avant de retenir sept finalistes. Parmi eux, on retrouvait également la Kia EV4, la Citroën C5 Aircross, la Dacia Bigster, la Fiat Grande Panda et la Renault 4.
Cette berline 100% électrique repose sur la nouvelle plateforme MMA de Mercedes et embarque une architecture 800 volts qui lui permet d'afficher des performances de charge remarquables. La version de base CLA 250+ développe 268 ch et promet jusqu'à 374 miles d'autonomie selon l'EPA américain, soit environ 600 km. De quoi rivaliser sérieusement avec certains modèles de Tesla qui excellent sur ce créneau. La version CLA 350 4Matic grimpe à 349 ch avec transmission intégrale, pour 500 km d'autonomie. Côté recharge, Mercedes annonce pouvoir récupérer 160 km en seulement 5 minutes sur une borne rapide, et passer de 10 à 80% de batterie en 22 minutes. Le prix démarre à 48 350 euros en France, alors oui c'est cher, mais c'est quand même un positionnement agressif pour une Mercedes électrique.
Mercedes a mis le paquet sur cette CLA. C'est le premier modèle de la marque à proposer un frunk depuis 90 ans, et le système MBUX Superscreen optionnel offre trois écrans sous une même surface vitrée. La batterie de 85 kWh alimente l'ensemble avec une efficience qui a surpris les testeurs. Lors d'un essai réel mené par Edmunds, la CLA a parcouru 700 km, soit 16% de plus que l'estimation EPA. Une belle performance qui démontre que les chiffres annoncés par Mercedes sont plutôt conservateurs.
Il faut bien constater que Mercedes a frappé fort avec cette CLA. Après des années à regarder Tesla dominer le segment des berlines électriques premium, la marque allemande revient avec un modèle qui coche beaucoup de cases : autonomie généreuse, recharge ultra-rapide, technologies embarquées de pointe et prix contenu. La victoire au titre de voiture électrique européenne de l'année semble donc méritée. Reste à voir si Mercedes saura produire suffisamment de CLA pour répondre à la demande, et bien sûr, à espérer pour la marque que cette demande arrive effectivement.
