Opération Zones interdites : l'offensive contre le retour en douce des ZFE

On en dit quoi ?



On a du mal à suivre la logique du gouvernement sur ce dossier. Les représentants élus votent la suppression, les sondages montrent un rejet massif, et pourtant l'amendement revient par la petite porte d'un texte technique. On comprend bien sûr la volonté écologique qui motive le dispositif, et on ne va clairement pas vous dire qu'en tant que rouleurs électriques, on s'opposerait aux dispositifs favorables aux voitures plus propres. Le problème, c'est que les ZFE frappent surtout ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Un pompier volontaire qui bosse la nuit ou une aide à domicile en Crit'Air 3, ils font quoi au juste ? Et puis le vrai problème dans tout ça, c'est qu'à force d'avoir une attitude ambiguë sur la question, les français se mettent à être encore plus méfiant qu'ils ne l'étaient vis à vis de l'électrifications du parc automobile. Plutôt que de tout faire discrètement, sans consulter qui que ce soit, le gouvernement ferait mieux de faire preuve de pédagogie auprès des automobilistes.