Volkswagen ID. Polo : la Polo passe à l'électrique pour défier la Renault 5

On en dit quoi ?

Le retour au nom Polo, c'est franchement une bonne idée pour Volkswagen. Les ID.3, ID.4, ID.7 ont fait leur temps mais. La Polo, elle, c'est plus de 50 ans d'histoire et un nom que tous les automobilistes français connaissent. La voiture en elle-même semble plutôt bien fichue, avec des chiffres équilibrés et un format un peu plus généreux que la R5.Par contre, le tarif d'appel à 24 990 € qui n'est pas dispo avant 2027, c'est un peu de la communication. À 30 000 €, l'ID. Polo se compare moins facilement à la R5, et les acheteurs vont peut-être préférer la voiture immédiatement disponible. Si la Polo électrique reproduit le succès de la version thermique, le pari du retour aux noms historiques sera gagnant.