Volkswagen ID. Polo : la Polo passe à l'électrique pour défier la Renault 5
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen a dévoilé l'ID. Polo, sa nouvelle citadine 100% électrique. La marque allemande abandonne sa nomenclature ID.2 pour revenir au nom historique de la Polo. Annoncée à partir de 24 990 €, avec une autonomie jusqu'à 455 km en cycle WLTP, elle vient se frotter directement à la Renault 5 E-Tech, à parité de prix d'appel.
Volkswagen change sa stratégie de nommage. Plutôt que de continuer avec les ID.1, ID.2, ID.3 et compagnie, la marque a décidé de réutiliser ses noms iconiques. La Polo redevient donc une Polo, mais en version électrique. Le constat est simple : les modèles ID. avaient un peu perdu en lisibilité auprès du grand public, alors que la Polo est un nom installé depuis plus de 50 ans dans la gamme Volkswagen. Côté style, l'ID. Polo conserve des proportions classiques de citadine, plus proches de la Polo thermique que des modèles ID. parfois jugés trop anguleux. La commercialisation en concession est prévue dès septembre 2026.
Niveau technique, l'ID. Polo se décline en deux batteries. La 37 kWh en LFP pour l'entrée de gamme, qui annonce environ 329 km d'autonomie WLTP, et la 52 kWh en NMC pour la version longue autonomie, qui monte à 455 km. Trois niveaux de puissance sont au menu : 85 kW (116 ch), 99 kW (135 ch) et 155 kW (211 ch), avec un couple jusqu'à 290 Nm. La recharge rapide en courant continu monte à 90 kW pour la version LFP et 105 kW pour la NMC, soit un 10-80% en moins de 30 minutes. Côté gabarit, on est sur 4,05 mètres de long pour 1,82 m de large, avec un empattement de 2,60 m. Le coffre offre 435 litres, soit 85 litres de plus que la Polo thermique.
Côté tarifs, Volkswagen annonce un prix d'appel à 24 990 €, soit pile le même prix que la Renault 5 E-Tech. Mais attention au piège : à la commercialisation en septembre, seule la version 52 kWh sera disponible, autour de 30 000 €. Le tarif d'entrée à 24 990 € avec batterie LFP arrivera plus tard, vers fin 2026 ou début 2027, à cause de problèmes d'approvisionnement en cellules LFP. Trois finitions sont annoncées : Trend, Life et Style. Une version GTI plus puissante est aussi prévue pour mai 2026. Face à la R5, l'ID. Polo a quelques arguments : 13 cm de plus en longueur (donc plus d'habitabilité), un coffre plus généreux (435 L contre environ 326 L), une autonomie plus élevée (455 km contre 410 km) et plus de puissance (211 ch maxi contre 150 ch pour la R5).
Le retour au nom Polo, c'est franchement une bonne idée pour Volkswagen. Les ID.3, ID.4, ID.7 ont fait leur temps mais ne parlaient en fait à personne. La Polo, elle, c'est plus de 50 ans d'histoire et un nom que tous les automobilistes français connaissent. La voiture en elle-même semble plutôt bien fichue, avec des chiffres équilibrés et un format un peu plus généreux que la R5.
Par contre, le tarif d'appel à 24 990 € qui n'est pas dispo avant 2027, c'est un peu de la communication. À 30 000 €, l'ID. Polo se compare moins facilement à la R5, et les acheteurs vont peut-être préférer la voiture immédiatement disponible. Si la Polo électrique reproduit le succès de la version thermique, le pari du retour aux noms historiques sera gagnant.
Retour au nom Polo, fini le ID.2
Volkswagen change sa stratégie de nommage. Plutôt que de continuer avec les ID.1, ID.2, ID.3 et compagnie, la marque a décidé de réutiliser ses noms iconiques. La Polo redevient donc une Polo, mais en version électrique. Le constat est simple : les modèles ID. avaient un peu perdu en lisibilité auprès du grand public, alors que la Polo est un nom installé depuis plus de 50 ans dans la gamme Volkswagen. Côté style, l'ID. Polo conserve des proportions classiques de citadine, plus proches de la Polo thermique que des modèles ID. parfois jugés trop anguleux. La commercialisation en concession est prévue dès septembre 2026.
455 km d'autonomie, jusqu'à 211 ch et trois niveaux de puissance
Niveau technique, l'ID. Polo se décline en deux batteries. La 37 kWh en LFP pour l'entrée de gamme, qui annonce environ 329 km d'autonomie WLTP, et la 52 kWh en NMC pour la version longue autonomie, qui monte à 455 km. Trois niveaux de puissance sont au menu : 85 kW (116 ch), 99 kW (135 ch) et 155 kW (211 ch), avec un couple jusqu'à 290 Nm. La recharge rapide en courant continu monte à 90 kW pour la version LFP et 105 kW pour la NMC, soit un 10-80% en moins de 30 minutes. Côté gabarit, on est sur 4,05 mètres de long pour 1,82 m de large, avec un empattement de 2,60 m. Le coffre offre 435 litres, soit 85 litres de plus que la Polo thermique.
24 990 € en entrée de gamme, mais pas tout de suite
Côté tarifs, Volkswagen annonce un prix d'appel à 24 990 €, soit pile le même prix que la Renault 5 E-Tech. Mais attention au piège : à la commercialisation en septembre, seule la version 52 kWh sera disponible, autour de 30 000 €. Le tarif d'entrée à 24 990 € avec batterie LFP arrivera plus tard, vers fin 2026 ou début 2027, à cause de problèmes d'approvisionnement en cellules LFP. Trois finitions sont annoncées : Trend, Life et Style. Une version GTI plus puissante est aussi prévue pour mai 2026. Face à la R5, l'ID. Polo a quelques arguments : 13 cm de plus en longueur (donc plus d'habitabilité), un coffre plus généreux (435 L contre environ 326 L), une autonomie plus élevée (455 km contre 410 km) et plus de puissance (211 ch maxi contre 150 ch pour la R5).
On en dit quoi ?
Le retour au nom Polo, c'est franchement une bonne idée pour Volkswagen. Les ID.3, ID.4, ID.7 ont fait leur temps mais ne parlaient en fait à personne. La Polo, elle, c'est plus de 50 ans d'histoire et un nom que tous les automobilistes français connaissent. La voiture en elle-même semble plutôt bien fichue, avec des chiffres équilibrés et un format un peu plus généreux que la R5.
Par contre, le tarif d'appel à 24 990 € qui n'est pas dispo avant 2027, c'est un peu de la communication. À 30 000 €, l'ID. Polo se compare moins facilement à la R5, et les acheteurs vont peut-être préférer la voiture immédiatement disponible. Si la Polo électrique reproduit le succès de la version thermique, le pari du retour aux noms historiques sera gagnant.