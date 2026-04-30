Hyundai dévoile Pleos Connect, son système d'infodivertissement basé sur Android
Par Vincent Lautier - Publié le
Hyundai Motor Group a présenté à Séoul Pleos Connect, son nouveau système d'infodivertissement embarqué. Au programme : grand écran central, assistant vocal Gleo AI propulsé par un grand modèle de langage, App Market ouvert aux développeurs. Le tout sera déployé sur 20 millions de véhicules Hyundai, Kia et Genesis d'ici 2030.
Pleos Connect arrive d'abord en mai sur la nouvelle GRANDEUR vendue en Corée du Sud, puis en Europe sur la IONIQ 3 dévoilée le 20 avril dernier. Le déploiement mondial se fera ensuite par phases. Hyundai Motor Group, qui regroupe les marques Hyundai, Kia et Genesis, vise les 20 millions de véhicules équipés d'ici 2030, le tout avec des mises à jour OTA pour faire évoluer le système après l'achat. Le concept avait été présenté en 2025 à la conférence développeurs Pleos 25.
Le cockpit est divisé en deux écrans. Un grand écran central découpé en trois zones (informations de conduite, applis, barre rapide) et un écran face au conducteur pour garder la vue droit devant (vitesse, navigation, média). Hyundai a aussi maintenu des boutons physiques sur le volant et sous l'écran central, comme le veut la tendance.
Au coeur du système, Gleo AI est un assistant vocal basé sur un grand modèle de langage. Il comprend le contexte (
L'autre nouveauté c'est l'App Market. Pleos Connect ouvre aux développeurs tiers via une plateforme baptisée Pleos Playground, avec API et outils dédiés. Au lancement, on retrouve par exemple YouTube, Spotify. Plus besoin de connecter son smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto pour ces usages. Le groupe prévoit d'ajouter des jeux, du divertissement et des services de gestion de véhicule.
C'est une vraie offensive logicielle de Hyundai, qui n'avait jamais affiché une telle ambition sur l'UX et l'IA embarquée. Le pari Gleo AI est plus risqué : un grand modèle de langage dans la voiture demande une connexion permanente, des serveurs costauds et probablement un coût récurrent. La vraie question maintenant, c'est de savoir si l'App Market va vraiment décoller. Apple et Google ont déjà bien avancé sur ces sujets avec CarPlay et Android Auto, et convaincre des millions de conducteurs de basculer sur un écosystème propriétaire Hyundai-Kia-Genesis ne sera pas si simple.
Premier déploiement en Europe sur la IONIQ 3
Pleos Connect arrive d'abord en mai sur la nouvelle GRANDEUR vendue en Corée du Sud, puis en Europe sur la IONIQ 3 dévoilée le 20 avril dernier. Le déploiement mondial se fera ensuite par phases. Hyundai Motor Group, qui regroupe les marques Hyundai, Kia et Genesis, vise les 20 millions de véhicules équipés d'ici 2030, le tout avec des mises à jour OTA pour faire évoluer le système après l'achat. Le concept avait été présenté en 2025 à la conférence développeurs Pleos 25.
Gleo AI au volant et boutons physiques pour la sécurité
Le cockpit est divisé en deux écrans. Un grand écran central découpé en trois zones (informations de conduite, applis, barre rapide) et un écran face au conducteur pour garder la vue droit devant (vitesse, navigation, média). Hyundai a aussi maintenu des boutons physiques sur le volant et sous l'écran central, comme le veut la tendance.
Au coeur du système, Gleo AI est un assistant vocal basé sur un grand modèle de langage. Il comprend le contexte (
navigue là-bas,
trouve un resto pas loin), enchaîne plusieurs commandes en une phrase, et sait même qui parle dans la voiture pour activer le bon siège chauffant. Gleo AI est développé par 42dot, la filiale logicielle du groupe.
Un App Market ouvert aux développeurs
L'autre nouveauté c'est l'App Market. Pleos Connect ouvre aux développeurs tiers via une plateforme baptisée Pleos Playground, avec API et outils dédiés. Au lancement, on retrouve par exemple YouTube, Spotify. Plus besoin de connecter son smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto pour ces usages. Le groupe prévoit d'ajouter des jeux, du divertissement et des services de gestion de véhicule.
On en dit quoi ?
C'est une vraie offensive logicielle de Hyundai, qui n'avait jamais affiché une telle ambition sur l'UX et l'IA embarquée. Le pari Gleo AI est plus risqué : un grand modèle de langage dans la voiture demande une connexion permanente, des serveurs costauds et probablement un coût récurrent. La vraie question maintenant, c'est de savoir si l'App Market va vraiment décoller. Apple et Google ont déjà bien avancé sur ces sujets avec CarPlay et Android Auto, et convaincre des millions de conducteurs de basculer sur un écosystème propriétaire Hyundai-Kia-Genesis ne sera pas si simple.