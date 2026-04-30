Hyundai dévoile Pleos Connect, son système d'infodivertissement basé sur Android

On en dit quoi ?



C'est une vraie offensive logicielle de Hyundai, qui n'avait jamais affiché une telle ambition sur l'UX et l'IA embarquée. Le pari Gleo AI est plus risqué : un grand modèle de langage dans la voiture demande une connexion permanente, des serveurs costauds et probablement un coût récurrent. La vraie question maintenant, c'est de savoir si l'App Market va vraiment décoller. Apple et Google ont déjà bien avancé sur ces sujets avec CarPlay et Android Auto, et convaincre des millions de conducteurs de basculer sur un écosystème propriétaire Hyundai-Kia-Genesis ne sera pas si simple.