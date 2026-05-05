BYD lance une voiture à 2,8 millions de dollars, et elle bat plusieurs records
Par Vincent Lautier - Publié le
BYD a poussé sa marque de luxe Yangwang dans une autre dimension avec la U9 Xtreme, une hypercar 100 % électrique qui a atteint 496,22 km/h sur la piste d'essai de Papenburg en Allemagne. Soit le nouveau record mondial absolu pour une voiture de série, toutes énergies confondues. Production limitée à 30 exemplaires, vendus environ 2,8 millions de dollars pièce.
Le pilote allemand Marc Basseng a poussé la Yangwang U9 Xtreme à 496,22 km/h sur la piste d'essai ATP de Papenburg, en Allemagne. Un record qui ne se contente pas de pulvériser celui des hypercars électriques. Il dépasse aussi le précédent record absolu, détenu par une voiture thermique à 490,484 km/h. Pour la première fois, c'est donc une voiture électrique qui revendique le titre de voiture de série la plus rapide du monde, toutes motorisations confondues.
Et BYD ne s'est pas arrêté là, puisque la U9 Xtreme a aussi bouclé un tour du Nürburgring Nordschleife en 6 minutes 59 secondes, autre record pour une voiture électrique de série.
Sous la carrosserie, la fiche technique fait tomber les mâchoires. La U9 Xtreme embarque quatre moteurs électriques de 555 kW chacun, capables de monter jusqu'à 30 000 tours par minute, pour une puissance cumulée de 2 220 kW, soit près de 3 000 chevaux. Le rapport poids/puissance atteint 1 217 chevaux par tonne, un autre record mondial pour une voiture de série. La grosse nouveauté technique est la plateforme 1 200 volts dérivée du système e4 de BYD, qui remplace le 800 V de la U9 standard. Côté batterie, c'est une Blade Battery LFP avec un taux de décharge exceptionnel de 30C, qui permet d'envoyer toute cette puissance aux moteurs sans broncher.
Côté commercialisation, Yangwang reste prudent avec une série limitée à 30 exemplaires pour le monde entier. Le tarif officiel s'établit autour de 20 millions de yuans, soit environ 2,8 millions de dollars pièce, ce qui en fait bien sûr la voiture la plus chère de l'histoire de BYD. La U9 standard, déjà commercialisée, voit elle son prix grimper de près de 7 % pour passer à environ 252 000 dollars. La Xtreme a été présentée officiellement au Salon de Pékin il y a quelques jours dans une édition spéciale.
On a beau ne pas être les premiers concernés en Europe, c'est un gros message que Yangwang et BYD envoient au reste de l'industrie. Casser le record absolu de vitesse avec une voiture entièrement électrique, c'est dire au monde que la Chine ne fait plus que copier, et que la prochaine bataille technologique sur l'auto va se jouer sur les plateformes haute tension et la gestion des batteries.
À 2,8 millions de dollars et 30 exemplaires, la U9 Xtreme reste un hypercar de vitrine, à peu près aussi utile au quotidien qu'une fusée. Mais la démonstration est belle.
Un record absolu à 496 km/h sur la piste de Papenburg
Le pilote allemand Marc Basseng a poussé la Yangwang U9 Xtreme à 496,22 km/h sur la piste d'essai ATP de Papenburg, en Allemagne. Un record qui ne se contente pas de pulvériser celui des hypercars électriques. Il dépasse aussi le précédent record absolu, détenu par une voiture thermique à 490,484 km/h. Pour la première fois, c'est donc une voiture électrique qui revendique le titre de voiture de série la plus rapide du monde, toutes motorisations confondues.
Et BYD ne s'est pas arrêté là, puisque la U9 Xtreme a aussi bouclé un tour du Nürburgring Nordschleife en 6 minutes 59 secondes, autre record pour une voiture électrique de série.
Plateforme 1 200 volts et près de 3 000 chevaux
Sous la carrosserie, la fiche technique fait tomber les mâchoires. La U9 Xtreme embarque quatre moteurs électriques de 555 kW chacun, capables de monter jusqu'à 30 000 tours par minute, pour une puissance cumulée de 2 220 kW, soit près de 3 000 chevaux. Le rapport poids/puissance atteint 1 217 chevaux par tonne, un autre record mondial pour une voiture de série. La grosse nouveauté technique est la plateforme 1 200 volts dérivée du système e4 de BYD, qui remplace le 800 V de la U9 standard. Côté batterie, c'est une Blade Battery LFP avec un taux de décharge exceptionnel de 30C, qui permet d'envoyer toute cette puissance aux moteurs sans broncher.
Trente exemplaires à 2,8 millions de dollars pièce
Côté commercialisation, Yangwang reste prudent avec une série limitée à 30 exemplaires pour le monde entier. Le tarif officiel s'établit autour de 20 millions de yuans, soit environ 2,8 millions de dollars pièce, ce qui en fait bien sûr la voiture la plus chère de l'histoire de BYD. La U9 standard, déjà commercialisée, voit elle son prix grimper de près de 7 % pour passer à environ 252 000 dollars. La Xtreme a été présentée officiellement au Salon de Pékin il y a quelques jours dans une édition spéciale.
On en dit quoi ?
On a beau ne pas être les premiers concernés en Europe, c'est un gros message que Yangwang et BYD envoient au reste de l'industrie. Casser le record absolu de vitesse avec une voiture entièrement électrique, c'est dire au monde que la Chine ne fait plus que copier, et que la prochaine bataille technologique sur l'auto va se jouer sur les plateformes haute tension et la gestion des batteries.
À 2,8 millions de dollars et 30 exemplaires, la U9 Xtreme reste un hypercar de vitrine, à peu près aussi utile au quotidien qu'une fusée. Mais la démonstration est belle.