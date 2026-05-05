BYD lance une voiture à 2,8 millions de dollars, et elle bat plusieurs records

On en dit quoi ?

On a beau ne pas être les premiers concernés en Europe, c'est un gros message que Yangwang et BYD envoient au reste de l'industrie. Casser le record absolu de vitesse avec une voiture entièrement électrique, c'est dire au monde que, et que la prochaine bataille technologique sur l'auto va se jouer sur les plateformes haute tension et la gestion des batteries.À 2,8 millions de dollars et 30 exemplaires, la U9 Xtreme reste un hypercar de vitrine,. Mais la démonstration est belle.