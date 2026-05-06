Tesla peaufine son IA pour prédire les files d'attente aux Superchargers
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla a déployé un nouveau modèle d'intelligence artificielle pour estimer en avance la longueur des files d'attente à ses Superchargers. Le système, entraîné sur 15 millions de kilomètres de trajectoires véhicules, réduit la marge d'erreur à 1 ou 2 voitures dès que plus de 10 Tesla sont en attente.
Tesla explique avoir affiné son modèle de prédiction grâce à 15 millions de kilomètres de données anonymisées de trajets véhicules dans des zones géolocalisées autour des Superchargers. Le système surveille en temps réel le trafic dans ces périmètres et tente de deviner combien de voitures comptent réellement se brancher. Résultat : l'erreur d'estimation tombe à environ 20%, soit 1 ou 2 véhicules près sur des files de 10 et plus. Le tout est intégré dans le Trip Planner de la voiture, qui propose des arrêts mieux choisis selon la disponibilité prévue. Tesla annonce aussi des records sur l'attente, avec moins de 0,5% des utilisateurs qui patiente au premier trimestre 2026.
La principale difficulté que Tesla cherche à résoudre, c'est de distinguer une Tesla qui vient se charger d'une Tesla qui passe juste à côté. Beaucoup de stations sont installées près de centres commerciaux, restaurants ou drive-thru, ce qui brouille les compteurs. Max de Zegher, patron du déploiement charging en Amérique du Nord, le reconnaît :
Tesla travaille aussi sur un système de virtual queue, qui permettrait littéralement de réserver sa place dans la file sans rester scotché à la borne. Le conducteur recevrait des mises à jour en temps réel sur sa position, libre d'aller boire un café ou faire une course en attendant. C'est une réponse intéressante à la saturation des plus grosses stations, surtout aux États-Unis. Les Superchargers étant désormais ouverts à d'autres marques que Tesla, l'enjeu de fluidité devient évidemment plus important. Et la disponibilité en temps réel est déjà visible directement dans Apple Plans et Google Maps en Amérique du Nord.
Tesla profite à fond de son intégration verticale : la marque maîtrise les voitures, le réseau, l'app et les données. Aucun concurrent européen n'arrive à offrir ce niveau d'intelligence prédictive sur Ionity, Fastned ou Total Energies. Tesla joue ici sur son terrain, l'expérience utilisateur prime sur le dogme. À voir si l'IA tiendra la cadence quand des Renault, Peugeot ou Porsche viendront se brancher en masse sur le réseau, avec des habitudes de charge potentiellement différentes.
Un modèle entraîné sur des millions de kilomètres
Tesla explique avoir affiné son modèle de prédiction grâce à 15 millions de kilomètres de données anonymisées de trajets véhicules dans des zones géolocalisées autour des Superchargers. Le système surveille en temps réel le trafic dans ces périmètres et tente de deviner combien de voitures comptent réellement se brancher. Résultat : l'erreur d'estimation tombe à environ 20%, soit 1 ou 2 véhicules près sur des files de 10 et plus. Le tout est intégré dans le Trip Planner de la voiture, qui propose des arrêts mieux choisis selon la disponibilité prévue. Tesla annonce aussi des records sur l'attente, avec moins de 0,5% des utilisateurs qui patiente au premier trimestre 2026.
Le casse-tête des stations en zone commerciale
La principale difficulté que Tesla cherche à résoudre, c'est de distinguer une Tesla qui vient se charger d'une Tesla qui passe juste à côté. Beaucoup de stations sont installées près de centres commerciaux, restaurants ou drive-thru, ce qui brouille les compteurs. Max de Zegher, patron du déploiement charging en Amérique du Nord, le reconnaît :
tous les clients ne passent pas par le Trip Planner pour rejoindre un Supercharger, et les commerces alentours rendent les prévisions plus compliquées. La marque cite par exemple un Supercharger installé près d'un Diner où les attentes réelles étaient bien plus longues que celles annoncées dans l'app.
Une file d'attente virtuelle dans les cartons
Tesla travaille aussi sur un système de virtual queue, qui permettrait littéralement de réserver sa place dans la file sans rester scotché à la borne. Le conducteur recevrait des mises à jour en temps réel sur sa position, libre d'aller boire un café ou faire une course en attendant. C'est une réponse intéressante à la saturation des plus grosses stations, surtout aux États-Unis. Les Superchargers étant désormais ouverts à d'autres marques que Tesla, l'enjeu de fluidité devient évidemment plus important. Et la disponibilité en temps réel est déjà visible directement dans Apple Plans et Google Maps en Amérique du Nord.
On en dit quoi ?
Tesla profite à fond de son intégration verticale : la marque maîtrise les voitures, le réseau, l'app et les données. Aucun concurrent européen n'arrive à offrir ce niveau d'intelligence prédictive sur Ionity, Fastned ou Total Energies. Tesla joue ici sur son terrain, l'expérience utilisateur prime sur le dogme. À voir si l'IA tiendra la cadence quand des Renault, Peugeot ou Porsche viendront se brancher en masse sur le réseau, avec des habitudes de charge potentiellement différentes.