Les ventes de Tesla explosent en Europe en mars, la France en tête
Par Vincent Lautier - Publié le
Après une année 2025 compliquée où la marque a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Europe, Tesla signe un retour en force. Les immatriculations ont triplé en France en mars et plus que doublé dans les pays nordiques.
En mars, 9 569 nouvelles Tesla ont été immatriculées en France, soit une hausse de 203% par rapport à l'an dernier. C'est à peine trois en dessous du record absolu de décembre 2023. Sur l'ensemble du premier trimestre, la France affiche 13 945 véhicules livrés, un bond de 108% et un nouveau record pour un premier trimestre. Le marché automobile français dans son ensemble a aussi retrouvé la croissance pour la première fois depuis octobre.
La Norvège affiche une hausse de 178% avec 6 150 Tesla immatriculées. Le Model Y s'est installé en tête des ventes toutes marques confondues. En Suède, la progression atteint 144% avec 1 447 véhicules, et le Danemark enregistre +96% avec 1 784 unités. Côté reste de l'Europe, la Belgique grimpe de 89%, les Pays-Bas de 72%, l'Italie de 32% et l'Espagne de 25%. Le Portugal est le seul marché en léger recul avec -1,7%.
Tesla avait touché le fond en 2025 : la concurrence chinoise, l'absence de nouveaux modèles et peut-être les polémiques autour des prises de position politiques d'Elon Musk avaient plombé les ventes. Le rebond s'explique par le lancement fin 2025 de versions plus accessibles du Model Y et du Model 3, avec en particulier un Model Y Long Range à 657 km d'autonomie WLTP et le retour de la version sept places sur le marché européen. Et puis la hausse des prix du carburant liée au conflit en Iran pourrait aussi pousser davantage d'acheteurs vers l'électrique dans les mois qui viennent, ce qui se comprend très bien.
Les chiffres sont très bons et le rebond est réel, on ne peut pas le nier. La vraie question, c'est de savoir si cette dynamique va tenir une fois passé l'effet de nouveauté des Model Y et Model 3 remaniés. En tout cas pour le moment, c'est un très bon signal pour la marque, et pour tout vous dire, même moi, vilain gauchiste, je considère une Tesla pour remplacer ma Zoé capricieuse, c'est dire.
+203% en France
En mars, 9 569 nouvelles Tesla ont été immatriculées en France, soit une hausse de 203% par rapport à l'an dernier. C'est à peine trois en dessous du record absolu de décembre 2023. Sur l'ensemble du premier trimestre, la France affiche 13 945 véhicules livrés, un bond de 108% et un nouveau record pour un premier trimestre. Le marché automobile français dans son ensemble a aussi retrouvé la croissance pour la première fois depuis octobre.
Les pays nordiques suivent le mouvement
La Norvège affiche une hausse de 178% avec 6 150 Tesla immatriculées. Le Model Y s'est installé en tête des ventes toutes marques confondues. En Suède, la progression atteint 144% avec 1 447 véhicules, et le Danemark enregistre +96% avec 1 784 unités. Côté reste de l'Europe, la Belgique grimpe de 89%, les Pays-Bas de 72%, l'Italie de 32% et l'Espagne de 25%. Le Portugal est le seul marché en léger recul avec -1,7%.
Ce qui explique le retournement
Tesla avait touché le fond en 2025 : la concurrence chinoise, l'absence de nouveaux modèles et peut-être les polémiques autour des prises de position politiques d'Elon Musk avaient plombé les ventes. Le rebond s'explique par le lancement fin 2025 de versions plus accessibles du Model Y et du Model 3, avec en particulier un Model Y Long Range à 657 km d'autonomie WLTP et le retour de la version sept places sur le marché européen. Et puis la hausse des prix du carburant liée au conflit en Iran pourrait aussi pousser davantage d'acheteurs vers l'électrique dans les mois qui viennent, ce qui se comprend très bien.
On en dit quoi ?
Les chiffres sont très bons et le rebond est réel, on ne peut pas le nier. La vraie question, c'est de savoir si cette dynamique va tenir une fois passé l'effet de nouveauté des Model Y et Model 3 remaniés. En tout cas pour le moment, c'est un très bon signal pour la marque, et pour tout vous dire, même moi, vilain gauchiste, je considère une Tesla pour remplacer ma Zoé capricieuse, c'est dire.