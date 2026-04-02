Les ventes de Tesla explosent en Europe en mars, la France en tête

On en dit quoi ?



Les chiffres sont très bons et le rebond est réel, on ne peut pas le nier. La vraie question, c'est de savoir si cette dynamique va tenir une fois passé l'effet de nouveauté des Model Y et Model 3 remaniés. En tout cas pour le moment, c'est un très bon signal pour la marque, et pour tout vous dire, même moi, vilain gauchiste, je considère une Tesla pour remplacer ma Zoé capricieuse, c'est dire.