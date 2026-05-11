Le Tesla Semi pointe le bout de son nez en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Le camion électrique de Tesla pointe le bout de sa cabine sur plusieurs sites européens de la marque, dont le site officiel britannique. Pour l'instant, seule la version Standard Range est listée. C'est le premier indice d'un lancement européen attendu pour 2027, avec une fiche technique adaptée au Vieux Continent.
La version Standard Range affichée sur les sites européens annonce 550 km d'autonomie pour une consommation d'environ 1 kWh par kilomètre, ce qui est plutôt pas mal pour un poids lourd de cette catégorie. Le poids total roulant est calé sur les 40 tonnes maximum européennes, et le camion lui-même pèse 9 100 kg à vide. Trois moteurs indépendants sur les essieux arrière délivrent jusqu'à 800 kW. Côté recharge, Tesla mise sur le standard MCS à 1,2 MW, capable de récupérer 60% de l'autonomie en une demi-heure. Il y a aussi une prise ePTO de 25 kW, utile pour alimenter les remorques frigorifiques.
Dan Priestley, directeur du programme Semi, a confirmé en mai 2026 que Tesla visait bien 2027 pour la commercialisation européenne. Elon Musk avait évoqué l'année prochaine sans trop s'engager. Le souci, c'est que la production de série n'a démarré que le 29 avril 2026, dans une nouvelle usine collée à la Gigafactory du Nevada.
L'objectif est ambitieux : 50 000 unités par an à terme. Sauf qu'il faut le temps de monter en cadence, et que les variantes européennes (homologation, ergonomie, peut-être conduite à droite pour le UK) doivent être validées en parallèle. 2027 paraît atteignable, mais à condition que tout s'enchaîne bien.
Pour le prix européen, c'est silence radio pour le moment. Aux États-Unis, le Standard Range coûte 250 000 dollars et le Long Range 290 000 dollars. Sur le Vieux Continent, il faudra y ajouter la TVA, les frais d'importation et les ajustements locaux. La variante Long Range, qui annonce 800 km d'autonomie aux US, est d'ailleurs absente des listings européens pour l'instant. Aucun programme de réservation n'est encore ouvert, ce qui est plutôt cohérent avec un lancement situé à un an et demi minimum.
L'apparition sur les sites européens n'est pas un événement en soi, mais c'est un changement de posture pour Tesla, qui restait flou jusqu'à présent sur le calendrier européen du Semi. Côté concurrence, Mercedes-Benz Trucks, Volvo et Renault Trucks ont pris une longueur d'avance avec leurs propres camions électriques déjà commercialisés.
Tesla arrive donc tard, mais avec une autonomie et une puissance de recharge très intéressantes. L'autre vrai teste ça sera la disponibilité réelle du réseau Megacharger en Europe, parce que sans bornes 1,2 MW à intervalles réguliers, l'avantage technique tombe un peu à plat.
Une fiche technique officielle
La version Standard Range affichée sur les sites européens annonce 550 km d'autonomie pour une consommation d'environ 1 kWh par kilomètre, ce qui est plutôt pas mal pour un poids lourd de cette catégorie. Le poids total roulant est calé sur les 40 tonnes maximum européennes, et le camion lui-même pèse 9 100 kg à vide. Trois moteurs indépendants sur les essieux arrière délivrent jusqu'à 800 kW. Côté recharge, Tesla mise sur le standard MCS à 1,2 MW, capable de récupérer 60% de l'autonomie en une demi-heure. Il y a aussi une prise ePTO de 25 kW, utile pour alimenter les remorques frigorifiques.
Le lancement européen, vraiment pour 2027 ?
Dan Priestley, directeur du programme Semi, a confirmé en mai 2026 que Tesla visait bien 2027 pour la commercialisation européenne. Elon Musk avait évoqué l'année prochaine sans trop s'engager. Le souci, c'est que la production de série n'a démarré que le 29 avril 2026, dans une nouvelle usine collée à la Gigafactory du Nevada.
L'objectif est ambitieux : 50 000 unités par an à terme. Sauf qu'il faut le temps de monter en cadence, et que les variantes européennes (homologation, ergonomie, peut-être conduite à droite pour le UK) doivent être validées en parallèle. 2027 paraît atteignable, mais à condition que tout s'enchaîne bien.
Pas de tarif, pas de réservation
Pour le prix européen, c'est silence radio pour le moment. Aux États-Unis, le Standard Range coûte 250 000 dollars et le Long Range 290 000 dollars. Sur le Vieux Continent, il faudra y ajouter la TVA, les frais d'importation et les ajustements locaux. La variante Long Range, qui annonce 800 km d'autonomie aux US, est d'ailleurs absente des listings européens pour l'instant. Aucun programme de réservation n'est encore ouvert, ce qui est plutôt cohérent avec un lancement situé à un an et demi minimum.
On en dit quoi ?
L'apparition sur les sites européens n'est pas un événement en soi, mais c'est un changement de posture pour Tesla, qui restait flou jusqu'à présent sur le calendrier européen du Semi. Côté concurrence, Mercedes-Benz Trucks, Volvo et Renault Trucks ont pris une longueur d'avance avec leurs propres camions électriques déjà commercialisés.
Tesla arrive donc tard, mais avec une autonomie et une puissance de recharge très intéressantes. L'autre vrai teste ça sera la disponibilité réelle du réseau Megacharger en Europe, parce que sans bornes 1,2 MW à intervalles réguliers, l'avantage technique tombe un peu à plat.