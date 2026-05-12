La dernière Model S a quitté l'usine de Fremont
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla a fait sortir la toute dernière Model S de son usine de Fremont, en Californie, ce week-end. L'exemplaire qui ferme 14 ans de carrière pour la berline porte les signatures de tous les ouvriers de la chaîne sur ses panneaux, façon livre d'or industriel. La Model X tire elle aussi sa révérence, et les lignes de production seront reconverties pour fabriquer le robot Optimus.
Les photos aériennes prises au-dessus de l'usine de Fremont montrent les dernières Model S et Model X alignées dans le parc de sortie, prêtes à partir vers leurs propriétaires. La toute dernière berline assemblée porte les signatures de tous les ouvriers du site sur ses panneaux intérieurs, un clin d'œil sentimental que Tesla n'avait jamais fait jusqu'à présent pour une fin de série. C'est elle qui clôt 14 ans de production en continu, depuis le lancement initial en juin 2012.
Les véhicules sortis ces derniers jours appartiennent à la série Signature, une édition limitée à 350 exemplaires (250 Model S et 100 Model X) facturée 159 420 dollars pièce, soit environ 145 000 euros. Au programme, une peinture exclusive Garnet Red, des liserés dorés sur intérieur blanc avec inserts Alcantara, des logos T en or et une plaque numérotée sur la planche de bord. Le tout réservé aux clients VIP sur invitation, avec interdiction de revente avant un an et un droit de préemption pour Tesla.
Sur l'ensemble de leur carrière, la Model S et la Model X cumulent plus de 610 000 exemplaires livrés. Pas un mauvais score, même si les ventes s'étaient effondrées sur la fin, avec à peine 30 000 unités en 2025 contre une capacité usine de 100 000. Les chaînes vont être reconverties pour fabriquer le robot humanoïde Optimus, conformément à la stratégie annoncée par Elon Musk en janvier dernier, qu'il avait qualifiée pudiquement de
La Model S, c'est la voiture qui a fait Tesla. Sans elle, pas de Model 3, pas de Gigafactory, pas de constructeur valorisé plus que tous les autres réunis. Le geste des ouvriers de Fremont qui ont signé la dernière unité comme on signe un livre d'or est même assez émouvante . On parle quand même de gens qui ont construit cette voiture pendant 14 ans, et qui voient maintenant leur ligne se reconvertir pour fabriquer des robots.
Par contre, la suite est clairement moins poétique. Optimus n'est pas commercialisé, ses démos publiques étaient pilotées à distance jusqu'à présent, et il faudra des volumes énormes pour amortir une usine entière. Si Elon Musk tient ses promesses, Tesla aura signé une transformation industrielle assez folle.
Un dernier exemplaire signé par les ouvriers
Les photos aériennes prises au-dessus de l'usine de Fremont montrent les dernières Model S et Model X alignées dans le parc de sortie, prêtes à partir vers leurs propriétaires. La toute dernière berline assemblée porte les signatures de tous les ouvriers du site sur ses panneaux intérieurs, un clin d'œil sentimental que Tesla n'avait jamais fait jusqu'à présent pour une fin de série. C'est elle qui clôt 14 ans de production en continu, depuis le lancement initial en juin 2012.
Une série Signature pour terminer
Les véhicules sortis ces derniers jours appartiennent à la série Signature, une édition limitée à 350 exemplaires (250 Model S et 100 Model X) facturée 159 420 dollars pièce, soit environ 145 000 euros. Au programme, une peinture exclusive Garnet Red, des liserés dorés sur intérieur blanc avec inserts Alcantara, des logos T en or et une plaque numérotée sur la planche de bord. Le tout réservé aux clients VIP sur invitation, avec interdiction de revente avant un an et un droit de préemption pour Tesla.
Et après ?
Sur l'ensemble de leur carrière, la Model S et la Model X cumulent plus de 610 000 exemplaires livrés. Pas un mauvais score, même si les ventes s'étaient effondrées sur la fin, avec à peine 30 000 unités en 2025 contre une capacité usine de 100 000. Les chaînes vont être reconverties pour fabriquer le robot humanoïde Optimus, conformément à la stratégie annoncée par Elon Musk en janvier dernier, qu'il avait qualifiée pudiquement de
sortie honorablepour ses deux pionnières.
On en dit quoi ?
La Model S, c'est la voiture qui a fait Tesla. Sans elle, pas de Model 3, pas de Gigafactory, pas de constructeur valorisé plus que tous les autres réunis. Le geste des ouvriers de Fremont qui ont signé la dernière unité comme on signe un livre d'or est même assez émouvante . On parle quand même de gens qui ont construit cette voiture pendant 14 ans, et qui voient maintenant leur ligne se reconvertir pour fabriquer des robots.
Par contre, la suite est clairement moins poétique. Optimus n'est pas commercialisé, ses démos publiques étaient pilotées à distance jusqu'à présent, et il faudra des volumes énormes pour amortir une usine entière. Si Elon Musk tient ses promesses, Tesla aura signé une transformation industrielle assez folle.