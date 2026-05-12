Porsche ferme 3 filiales et supprime 500 emplois pour se recentrer sur... les voitures

On en dit quoi ?



C'est un gros coup de frein pour Porsche, qui avait construit toute une stratégie d'expansion autour de ces filiales. Le pari du vélo électrique haut de gamme, la souveraineté batterie avec Cellforce, l'expertise logicielle interne avec Cetitec : tout ça part à la poubelle d'un coup. Alors ça n'est pas vraiment étonnant quand on regarde les chiffres, mais voir une marque aussi prestigieuse fermer trois filliales en une journée, c'est violent. Bonne nouvelle quand même : Porsche reste profitable et le retour aux voitures de sport, c'est ce que la maison sait faire de mieux.