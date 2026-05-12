Porsche ferme 3 filiales et supprime 500 emplois pour se recentrer sur... les voitures
Par Vincent Lautier - Publié le
Porsche a pris une grosse décision : la marque ferme trois de ses filiales et supprime plus de 500 emplois. Cellforce, Cetitec et eBike Performance vont disparaître, et le constructeur allemand revient à son cœur de métier : les voitures de sport.
Porsche a donc officialisé la fermeture de trois de ses entités secondaires. eBike Performance, basée près de Munich et à Zagreb, fabriquait des moteurs de vélos électriques sous la marque Fazua : 350 personnes sont concernées. Cetitec, à Pforzheim, développait des logiciels de communication pour Porsche et l'ensemble du groupe Volkswagen, ce qui représente 90 postes, dont 60 en Allemagne et 30 en Croatie. Quant à Cellforce, la filiale batteries dont Porsche avait pris le contrôle total en 2023, elle perdra elle aussi 50 emplois après avoir déjà vu près de 200 départs en août 2025.
La situation est tendue. Porsche a perdu 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre 2025, et le bénéfice opérationnel attendu pour l'exercice 2025 ne devrait pas dépasser les 500 millions, contre 6 milliards en 2024 et 8 milliards en 2023, vous voyez un peu le gap. Ces 500 nouvelles suppressions s'ajoutent aux 1 900 postes déjà impactés cette année. La marque souffre surtout d'un ralentissement de la demande sur les véhicules électriques, particulièrement marquée en Chine où Porsche tirait une grosse partie de ses ventes premium.
Le CEO Michael Leiters l'a dit sans détour : Porsche doit se recentrer sur son cœur de métier, et c'est la base indispensable d'une réorientation stratégique réussie. Concrètement, exit les paris parallèles dans le vélo, les batteries maison et les logiciels. Place aux 911, Cayenne, Macan et Taycan. Le constructeur avait déjà annoncé l'an dernier un virage vers l'hybride et les moteurs thermiques, en constatant que la bascule vers l'électrique se faisait plus lentement que prévu dans le monde entier.
C'est un gros coup de frein pour Porsche, qui avait construit toute une stratégie d'expansion autour de ces filiales. Le pari du vélo électrique haut de gamme, la souveraineté batterie avec Cellforce, l'expertise logicielle interne avec Cetitec : tout ça part à la poubelle d'un coup. Alors ça n'est pas vraiment étonnant quand on regarde les chiffres, mais voir une marque aussi prestigieuse fermer trois filliales en une journée, c'est violent. Bonne nouvelle quand même : Porsche reste profitable et le retour aux voitures de sport, c'est ce que la maison sait faire de mieux.
Trois filiales supprimées
Porsche a donc officialisé la fermeture de trois de ses entités secondaires. eBike Performance, basée près de Munich et à Zagreb, fabriquait des moteurs de vélos électriques sous la marque Fazua : 350 personnes sont concernées. Cetitec, à Pforzheim, développait des logiciels de communication pour Porsche et l'ensemble du groupe Volkswagen, ce qui représente 90 postes, dont 60 en Allemagne et 30 en Croatie. Quant à Cellforce, la filiale batteries dont Porsche avait pris le contrôle total en 2023, elle perdra elle aussi 50 emplois après avoir déjà vu près de 200 départs en août 2025.
De mauvais chiffres
La situation est tendue. Porsche a perdu 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre 2025, et le bénéfice opérationnel attendu pour l'exercice 2025 ne devrait pas dépasser les 500 millions, contre 6 milliards en 2024 et 8 milliards en 2023, vous voyez un peu le gap. Ces 500 nouvelles suppressions s'ajoutent aux 1 900 postes déjà impactés cette année. La marque souffre surtout d'un ralentissement de la demande sur les véhicules électriques, particulièrement marquée en Chine où Porsche tirait une grosse partie de ses ventes premium.
Recentrage sur les voitures de sport
Le CEO Michael Leiters l'a dit sans détour : Porsche doit se recentrer sur son cœur de métier, et c'est la base indispensable d'une réorientation stratégique réussie. Concrètement, exit les paris parallèles dans le vélo, les batteries maison et les logiciels. Place aux 911, Cayenne, Macan et Taycan. Le constructeur avait déjà annoncé l'an dernier un virage vers l'hybride et les moteurs thermiques, en constatant que la bascule vers l'électrique se faisait plus lentement que prévu dans le monde entier.
On en dit quoi ?
C'est un gros coup de frein pour Porsche, qui avait construit toute une stratégie d'expansion autour de ces filiales. Le pari du vélo électrique haut de gamme, la souveraineté batterie avec Cellforce, l'expertise logicielle interne avec Cetitec : tout ça part à la poubelle d'un coup. Alors ça n'est pas vraiment étonnant quand on regarde les chiffres, mais voir une marque aussi prestigieuse fermer trois filliales en une journée, c'est violent. Bonne nouvelle quand même : Porsche reste profitable et le retour aux voitures de sport, c'est ce que la maison sait faire de mieux.