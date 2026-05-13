Tesla fait désormais payer son assistant de conduite

On en dit quoi ?



Tesla agit comme si sa domination sur le marché allait être eternelle et qu'elle pouvait se permettre des choix aussi radicaux, sauf que la situation a changé. La concurrence chinoise comme allemande lui met une forte pression. Dans ce contexte, transformer une fonction historiquement offerte en option à 99 € par mois revient à donner un argument supplémentaire à ceux qui hésitent encore. La promesse d'origine de Tesla, à savoir une voiture qui s'enrichit gratuitement au fil des mises à jour logicielles, semble désormais bien lointaine. Et il faudra voir si les acheteurs européens, particulièrement attentifs au coût total de possession, accepteront de transformer leur voiture en service mensuel à durée illimitée.