Le FSD de Tesla arrive dans un autre pays européen !
Par Vincent Lautier - Publié le
La Lituanie est devenue le deuxième pays européen à autoriser le FSD Supervised de Tesla, après les Pays-Bas. Une fois qu'un pays a donné son feu vert, les autres peuvent reprendre cette validation sans tout réévaluer. Mais la France, l'Allemagne et l'Italie, pourtant marchés prioritaires pour Tesla, n'ont toujours rien signé.
La Lituanie a donc autorisé le FSD de Tesla en reprenant tout simplement la décision prise par les Pays-Bas le 10 avril. Pas de nouveaux tests : le pays a accepté l'évaluation néerlandaise telle quelle. Cinq semaines entre les deux, c'est rapide. Cette possibilité vient d'un vrai texte de loi européen, l'article 39 du règlement 2018/858. Il permet à un seul pays d'autoriser une technologie nouvelle, qui ne rentre dans aucune règle existante. Ensuite, les autres pays peuvent reprendre cette autorisation, ou pas. Rien ne les y oblige, et c'est là tout le problème.
Le FSD Supervised, c'est l'aide à la conduite la plus poussée de Tesla. La voiture gère seule la direction, l'accélération et le freinage, en ville comme sur autoroute. Mais le conducteur doit garder les yeux sur la route et reste responsable en cas de pépin. On est sur du niveau 2, pas de la vraie conduite autonome malgré le nom. Côté prix, comptez 99 euros par mois, en abonnement seulement : l'achat à vie a disparu. Et seules les Tesla récentes, équipées du Hardware 4, sont compatibles. Les modèles d'avant 2023 attendront une version allégée du logiciel.
L'Irlande et la Belgique devraient suivre bientôt. Mais l'Allemagne, la France et l'Italie, les marchés que Tesla vise en priorité, sont silencieuses. Les pays nordiques, eux, freinent franchement. La Suède reproche au FSD de dépasser les limites de vitesse, la Finlande s'inquiète du comportement sur route verglacée, et la Norvège veut une vérification adaptée à ses conditions. Pour eux, le
Le système est bon sur le principe : un pays signe, et le FSD arrive tout seul par mise à jour à distance. Sauf que dans les faits, ça avance au compte-gouttes, au gré des pays qui veulent bien dire oui. Tesla ne s'est pas aidé non plus en poussant ses clients à inonder les régulateurs d'e-mails, ce qui a probablement agacé certains fonctionnaires. Pour un propriétaire français de Model 3 ou de Model Y, la techno arrive bien sur le continent, ce n'est plus une rumeur. Mais entre la Lituanie et la France, il reste un vote européen, des questions nordiques sans réponse et un calendrier qui dépend uniquement de Bruxelles. On patientera donc encore un peu, visiblement… Mais ça viendra !
La Lituanie valide en cinq semaines
La Lituanie a donc autorisé le FSD de Tesla en reprenant tout simplement la décision prise par les Pays-Bas le 10 avril. Pas de nouveaux tests : le pays a accepté l'évaluation néerlandaise telle quelle. Cinq semaines entre les deux, c'est rapide. Cette possibilité vient d'un vrai texte de loi européen, l'article 39 du règlement 2018/858. Il permet à un seul pays d'autoriser une technologie nouvelle, qui ne rentre dans aucune règle existante. Ensuite, les autres pays peuvent reprendre cette autorisation, ou pas. Rien ne les y oblige, et c'est là tout le problème.
Ce que le FSD Supervised fait vraiment
Le FSD Supervised, c'est l'aide à la conduite la plus poussée de Tesla. La voiture gère seule la direction, l'accélération et le freinage, en ville comme sur autoroute. Mais le conducteur doit garder les yeux sur la route et reste responsable en cas de pépin. On est sur du niveau 2, pas de la vraie conduite autonome malgré le nom. Côté prix, comptez 99 euros par mois, en abonnement seulement : l'achat à vie a disparu. Et seules les Tesla récentes, équipées du Hardware 4, sont compatibles. Les modèles d'avant 2023 attendront une version allégée du logiciel.
Certains pays freinent des quatre fers
L'Irlande et la Belgique devraient suivre bientôt. Mais l'Allemagne, la France et l'Italie, les marchés que Tesla vise en priorité, sont silencieuses. Les pays nordiques, eux, freinent franchement. La Suède reproche au FSD de dépasser les limites de vitesse, la Finlande s'inquiète du comportement sur route verglacée, et la Norvège veut une vérification adaptée à ses conditions. Pour eux, le
c'est validé aux Pays-Basne suffit pas. Et pour une autorisation valable dans toute l'Europe d'un coup, il faudra un vote européen, dont les prochaines réunions sur le sujet sont prévues en juillet et octobre.
On en dit quoi ?
Le système est bon sur le principe : un pays signe, et le FSD arrive tout seul par mise à jour à distance. Sauf que dans les faits, ça avance au compte-gouttes, au gré des pays qui veulent bien dire oui. Tesla ne s'est pas aidé non plus en poussant ses clients à inonder les régulateurs d'e-mails, ce qui a probablement agacé certains fonctionnaires. Pour un propriétaire français de Model 3 ou de Model Y, la techno arrive bien sur le continent, ce n'est plus une rumeur. Mais entre la Lituanie et la France, il reste un vote européen, des questions nordiques sans réponse et un calendrier qui dépend uniquement de Bruxelles. On patientera donc encore un peu, visiblement… Mais ça viendra !