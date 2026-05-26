Mais pourquoi Tesla renomme le FSD en Chine ?

On en dit quoi ?



Le nouveau nom a au moins le mérite de la franchise. Pour beaucoup, et pendant des années, Tesla a vendu son FSD avec une étiquette qui promettait beaucoup plus que ce que le système faisait vraiment, et il aura fallu les régulateurs chinois pour mettre fin à l'ambiguïté. La marque garde évidemment Full Self-Driving partout ailleurs, et Musk continue de promettre la conduite totalement autonome pour l'an prochain, comme tous les ans depuis dix ans. Sauf que pendant qu'on réécrit les pages produit en Chine, les vraies voitures de niveau 3 roulent déjà chez la concurrence.