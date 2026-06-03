Votre iPhone est l'objet le plus oublié en Uber, mais pas le plus insolite

On en dit quoi ?



Ce genre de palmarès tient évidemment de l'opération de communication bien rodée, Uber sait parfaitement qu'une prothèse de jambe ou un billet Trump feront le tour des réseaux. Mais l'exercice reste plus instructif qu'il en a l'air. Que le smartphone trône encore tout en haut des oublis en dit plus long sur notre dépendance que n'importe quelle étude savante, on tient l'objet en permanence, et c'est justement pour ça qu'on finit par le poser sans y penser. Reste une vraie question quand même, comment fait-on, concrètement, pour descendre d'un Uber en oubliant sa propre jambe ?