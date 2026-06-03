Votre iPhone est l'objet le plus oublié en Uber, mais pas le plus insolite
Par Vincent Lautier - Publié le
Uber publie pour la dixième année son inventaire des objets oubliés à l'arrière de ses voitures, et le cru 2026 ne déçoit pas. Entre une prothèse de jambe, un billet de 100 dollars à l'effigie de Donald Trump et une boîte de laxatif, le palmarès français mélange le quotidien et le grand n'importe quoi. Avec, une fois encore, les Grenoblois toujours sur la première marche.
Le principe revient chaque année, et il fait toujours autant sourire. Uber compile la liste des objets que ses passagers laissent derrière eux, avant de les réclamer. Bonne nouvelle, tous ceux du top 15 ont fini par retrouver leur propriétaire. On y croise donc cette fameuse prothèse de jambe, un chien, une peluche Labubu violette, deux barbecues, un sapin, un scénario de film, du lait maternel ou encore un chèque de 1 500 euros. La pop culture s'invite donc dans le lot, tout comme une console Xbox et, plus déroutant, quinze claviers d'ordinateur oubliés d'un coup. On aimerait vraiment connaître l'histoire derrière celui-là.
Côté géographie, rien ne bouge tout en haut. Pour la deuxième année d'affilée, ce sont les Grenoblois qui égarent proportionnellement le plus d'affaires. Angers grimpe sur la deuxième marche et détrône Rennes, pendant que Paris, Bordeaux et Reims quittent carrément le top 15. À leur place, Marseille, Clermont-Ferrand et Annecy font leur entrée, la saison des festivals étant manifestement passée par là. Les soirs de week-end concentrent l'essentiel des oublis.
Derrière les objets qui font les gros titres, le classement des oublis les plus banals ne change quasiment pas. Le téléphone reste solidement en tête, devant les bagages et les sacs, puis les clés. Une hiérarchie qui en dit long sur la place du smartphone dans nos vies, c'est l'objet qu'on garde collé à la main toute la journée, et pourtant celui qu'on abandonne le plus souvent sur la banquette. Les portefeuilles, les lunettes et les passeports complètent le tableau habituel. Avec un petit nouveau cette année, la cigarette électronique, qui s'installe tranquillement dans la liste.
Ce genre de palmarès tient évidemment de l'opération de communication bien rodée, Uber sait parfaitement qu'une prothèse de jambe ou un billet Trump feront le tour des réseaux. Mais l'exercice reste plus instructif qu'il en a l'air. Que le smartphone trône encore tout en haut des oublis en dit plus long sur notre dépendance que n'importe quelle étude savante, on tient l'objet en permanence, et c'est justement pour ça qu'on finit par le poser sans y penser. Reste une vraie question quand même, comment fait-on, concrètement, pour descendre d'un Uber en oubliant sa propre jambe ?
Un palmarès entre quotidien et grand n'importe quoi
Le principe revient chaque année, et il fait toujours autant sourire. Uber compile la liste des objets que ses passagers laissent derrière eux, avant de les réclamer. Bonne nouvelle, tous ceux du top 15 ont fini par retrouver leur propriétaire. On y croise donc cette fameuse prothèse de jambe, un chien, une peluche Labubu violette, deux barbecues, un sapin, un scénario de film, du lait maternel ou encore un chèque de 1 500 euros. La pop culture s'invite donc dans le lot, tout comme une console Xbox et, plus déroutant, quinze claviers d'ordinateur oubliés d'un coup. On aimerait vraiment connaître l'histoire derrière celui-là.
Grenoble, championne des têtes en l'air
Côté géographie, rien ne bouge tout en haut. Pour la deuxième année d'affilée, ce sont les Grenoblois qui égarent proportionnellement le plus d'affaires. Angers grimpe sur la deuxième marche et détrône Rennes, pendant que Paris, Bordeaux et Reims quittent carrément le top 15. À leur place, Marseille, Clermont-Ferrand et Annecy font leur entrée, la saison des festivals étant manifestement passée par là. Les soirs de week-end concentrent l'essentiel des oublis.
Le smartphone, éternel numéro un des oublis
Derrière les objets qui font les gros titres, le classement des oublis les plus banals ne change quasiment pas. Le téléphone reste solidement en tête, devant les bagages et les sacs, puis les clés. Une hiérarchie qui en dit long sur la place du smartphone dans nos vies, c'est l'objet qu'on garde collé à la main toute la journée, et pourtant celui qu'on abandonne le plus souvent sur la banquette. Les portefeuilles, les lunettes et les passeports complètent le tableau habituel. Avec un petit nouveau cette année, la cigarette électronique, qui s'installe tranquillement dans la liste.
On en dit quoi ?
Ce genre de palmarès tient évidemment de l'opération de communication bien rodée, Uber sait parfaitement qu'une prothèse de jambe ou un billet Trump feront le tour des réseaux. Mais l'exercice reste plus instructif qu'il en a l'air. Que le smartphone trône encore tout en haut des oublis en dit plus long sur notre dépendance que n'importe quelle étude savante, on tient l'objet en permanence, et c'est justement pour ça qu'on finit par le poser sans y penser. Reste une vraie question quand même, comment fait-on, concrètement, pour descendre d'un Uber en oubliant sa propre jambe ?