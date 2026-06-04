Uber abandonne la course aux robotaxis… pour mieux y revenir

Qu'en penser ?



Uber semble avoir tiré les leçons de son premier échec dans la conduite autonome. Plutôt que de tenter de concurrencer directement Waymo, Tesla ou les grands acteurs de l'IA, la société mise désormais sur son principal atout : son immense réseau mondial et sa capacité à collecter des données à grande échelle.



Dans un secteur où la qualité des données vaut parfois autant que les algorithmes eux-mêmes, cette stratégie pourrait s'avérer particulièrement payante. Reste à savoir si Uber parviendra à devenir le partenaire incontournable des futurs robotaxis ou si les géants de l'autonomie préféreront conserver le contrôle complet de leur écosystème.