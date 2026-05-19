Tesla fait rouler ses Model Y sans conducteur dans un pays où le FSD est interdit

On en dit quoi ?



C'est rigolo de voir Tesla trouver la faille réglementaire et s'y engouffrer comme ça l'air de rien. Officiellement, le FSD n'a pas le droit de citer en Allemagne, et pourtant la marque accumule des kilomètres autonomes par milliers sur ses terres. Légalement, rien à redire, l'usine est bien privée. Mais on imagine bien que les régulateurs européens regarder ça avec un certain agacement, surtout quand Tesla pourra ensuite arguer d'une expérience terrain pour pousser l'homologation.