Genesis GV60 Magma : 650 ch et 0 à 100 km/h en 3,4 s pour sa première électrique sportive
Par Vincent Lautier - Publié le
Genesis lance la GV60 Magma, sa toute première électrique estampillée haute performance. Au menu, 650 ch et 790 Nm tirés d'une batterie de 84 kWh, un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et 264 km/h en pointe. Comptez 86 600 € au catalogue, ou 889 €/mois en location longue durée sans apport. En France, la sportive coréenne débarquera après l'été 2026, une fois ouverts les premiers showrooms.
La recette part de la GV60 électrique classique, mais tout a été musclé. Les moteurs grimpent à plus de 20 000 tr/min, pour 790 Nm de couple et une puissance maxi de 650 ch, soit 478 kW. La batterie de 84 kWh expédie le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et pousse jusqu'à 264 km/h. Et la recharge suit le rythme, avec un 10 à 80 % avalé en 18 minutes. De quoi tenir tête aux références électriques du moment.
Genesis a aussi revu le châssis. La caisse descend de 20 mm par rapport à la GV60, la voiture s'élargit, et un bouclier arrière avec aileron soigne l'aéro. Aux quatre coins, des jantes forgées de 21 pouces chaussées en Pirelli, des étriers monoblocs et un ABS retravaillé qui stoppe l'auto en 33,8 mètres depuis 100 km/h. À bord, on trouve des sièges baquets en suédine, un volant Magma avec ses modes SPRINT et GT, et un grand écran panoramique de 27 pouces. Petit détail qui fera débat, un système e-ASD ajoute un faux bruit de moteur dans l'habitacle. Authentique, vraiment ?
La GV60 Magma s'affiche à 86 600 € au catalogue, ou 889 €/mois en location longue durée sans apport sur 49 mois et 10 000 km par an. Elle arrivera après l'été 2026, et on peut déjà manifester son intérêt chez un distributeur ou en ligne. La sportive vient compléter une gamme française encore réduite, aux côtés des GV60, Electrified GV70 et Electrified G80, alors que Genesis avance prudemment chez nous, avec ses premiers showrooms à Lille et Paris.
Sur le papier, la fiche technique tient la route, et la marque coréenne montre qu'elle sait faire autre chose que du luxe tranquille. Les chiffres sont là. Le 0 à 100 en 3,4 secondes joue dans la cour des sportives électriques allemandes, et le freinage annoncé fait sérieux. Reste deux bémols. Le tarif d'abord, 86 600 €, qui réserve la bête à un public bien précis. Le faux bruit moteur ensuite, cette manie de simuler un grondement thermique dans une électrique, qu'on adore ou qu'on trouve un peu gadget. Et puis il y a le fond du problème, la notoriété, parce que Genesis reste un nom discret en France. Vous mettriez 86 600 € dans une marque que votre voisin ne connaît pas encore ?
Une GV60 poussée à 650 chevaux
La recette part de la GV60 électrique classique, mais tout a été musclé. Les moteurs grimpent à plus de 20 000 tr/min, pour 790 Nm de couple et une puissance maxi de 650 ch, soit 478 kW. La batterie de 84 kWh expédie le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et pousse jusqu'à 264 km/h. Et la recharge suit le rythme, avec un 10 à 80 % avalé en 18 minutes. De quoi tenir tête aux références électriques du moment.
Châssis, freins et faux bruit moteur
Genesis a aussi revu le châssis. La caisse descend de 20 mm par rapport à la GV60, la voiture s'élargit, et un bouclier arrière avec aileron soigne l'aéro. Aux quatre coins, des jantes forgées de 21 pouces chaussées en Pirelli, des étriers monoblocs et un ABS retravaillé qui stoppe l'auto en 33,8 mètres depuis 100 km/h. À bord, on trouve des sièges baquets en suédine, un volant Magma avec ses modes SPRINT et GT, et un grand écran panoramique de 27 pouces. Petit détail qui fera débat, un système e-ASD ajoute un faux bruit de moteur dans l'habitacle. Authentique, vraiment ?
Prix et disponibilité en France
La GV60 Magma s'affiche à 86 600 € au catalogue, ou 889 €/mois en location longue durée sans apport sur 49 mois et 10 000 km par an. Elle arrivera après l'été 2026, et on peut déjà manifester son intérêt chez un distributeur ou en ligne. La sportive vient compléter une gamme française encore réduite, aux côtés des GV60, Electrified GV70 et Electrified G80, alors que Genesis avance prudemment chez nous, avec ses premiers showrooms à Lille et Paris.
On en dit quoi ?
Sur le papier, la fiche technique tient la route, et la marque coréenne montre qu'elle sait faire autre chose que du luxe tranquille. Les chiffres sont là. Le 0 à 100 en 3,4 secondes joue dans la cour des sportives électriques allemandes, et le freinage annoncé fait sérieux. Reste deux bémols. Le tarif d'abord, 86 600 €, qui réserve la bête à un public bien précis. Le faux bruit moteur ensuite, cette manie de simuler un grondement thermique dans une électrique, qu'on adore ou qu'on trouve un peu gadget. Et puis il y a le fond du problème, la notoriété, parce que Genesis reste un nom discret en France. Vous mettriez 86 600 € dans une marque que votre voisin ne connaît pas encore ?