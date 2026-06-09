Genesis GV60 Magma : 650 ch et 0 à 100 km/h en 3,4 s pour sa première électrique sportive

On en dit quoi ?

Sur le papier, la fiche technique tient la route, et la marque coréenne montre qu'elle sait faire autre chose que du luxe tranquille. Les chiffres sont là., et le freinage annoncé fait sérieux. Reste deux bémols. Le tarif d'abord, 86 600 €, qui réserve la bête à un public bien précis. Le faux bruit moteur ensuite, cette manie de simuler un grondement thermique dans une électrique, qu'on adore ou qu'on trouve un peu gadget. Et puis il y a le fond du problème, la notoriété, parce que Genesis reste un nom discret en France. Vous mettriez 86 600 € dans une marque que votre voisin ne connaît pas encore ?