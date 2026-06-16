La Dodge Charger débarque officiellement en France

On en dit quoi ?



Voir une vraie Charger vendue avec garantie et réseau en France, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui en rêvaient sans vouloir affronter les tracas de l'import. Mais une Charger privée de V8, ça revient un peu à servir un burger sans le steak. Heureusement que les 680 chevaux en électrique rattrapent un peu le coup.