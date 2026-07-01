En juin, l'électrique dépasse 30 % du marché français
Par Vincent Lautier - Publié le
Le marché automobile français a basculé un peu plus vers l'électrique en juin. Au soir du 29, avec 50 276 voitures électriques immatriculées, cette motorisation grimpe à une part historique de 30,6 %, en hausse de 74 % sur un an. Et le grand gagnant de ce virage, ce n'est pas Renault ni Peugeot, mais Tesla, dopé par ses promotions sur le Model Y.
Le tableau d'ensemble reste modeste, puisque 164 155 voitures neuves avaient été immatriculées à la veille de la clôture, soit 3 % de moins que sur tout juin 2025, et un mois qui finira une nouvelle fois sous les 200 000 unités pour la sixième année d'affilée, loin des 250 000 de 2018. Dans ce marché structurellement bas, l'hybride domine toujours avec 41,8 % et 68 645 immatriculations, mais c'est bien l'électrique qui vole la vedette pendant que l'essence s'effondre à 14,4 % et que le diesel, à 2,5 %, achève sa disparition. La bascule dépasse d'ailleurs le seul mois de juin, puisque la France a immatriculé 241 563 voitures électriques chez les particuliers sur le premier semestre, en hausse de près de 63 %.
Cette électrification à marche forcée ne profite pas aux marques historiques, et c'est tout le paradoxe du mois. Renault garde la tête avec 29 392 immatriculations, mais en recul de 10 %, Peugeot dévisse de 26 % et Citroën de 23 %. Tesla, lui, signe le plus beau bond du peloton. Le constructeur américain a livré 7 441 voitures au soir du 29 juin, un doublement pur et simple par rapport à l'an dernier avec 104 % de hausse, ce qui le hisse à la septième place devant BMW, Audi et Skoda, et lui offre 4,5 % du marché. Le moteur de cette envolée porte un nom, le Model Y, meilleure vente électrique du mois avec 6 611 exemplaires, très loin devant la Renault 5 et ses 3 757 unités. Sur l'ensemble du semestre, ce même Model Y écrase la concurrence avec 22 635 immatriculations, plus du double de l'an dernier, devant une Renault 5 qui reste la vraie réussite française avec plus de 20 000 unités. Les grosses ristournes consenties par Tesla font clairement mouche.
L'autre séisme du mois vient de Chine, et il est spectaculaire. MG grimpe de 88 % avec 4 504 immatriculations, tandis que BYD explose littéralement de 337 % pour atteindre 4 409 voitures, les deux marques se calant aux onzième et douzième rangs, juste devant une flopée de constructeurs installés depuis des décennies. Jaecoo débute très fort avec 1 983 ventes et déjà 1,2 % du marché, pendant que Xpeng et Leapmotor doublent déjà des marques comme Jeep, Honda ou Alfa Romeo. Et pas question de parler de ventes tactiques gonflées artificiellement, puisque 88 % des Jaecoo et 67 % des MG partent chez de vrais particuliers.
Le message est clair. L'électrique tire tout le marché vers le haut, et si Renault sauve les meubles côté électrique avec sa R5, ce sont surtout Tesla et les chinois qui empochent la mise pendant que Peugeot et Citroën reculent nettement. Le Model Y en promotion et les hybrides chinoises bien tarifées ont trouvé exactement ce que cherchent des automobilistes essorés par le prix des carburants. Les marques hexagonales gardent les premières places au classement, mais elles les défendent désormais à reculons. Que pensez-vous de cette situation, et vous en être où vous avec l'électrique ? Vous roulez avec quoi, et si vous roulez en thermique, est-ce que vous considérer de basculer, et sur quel modèle ?
Un marché bas où l'électrique explose
Le tableau d'ensemble reste modeste, puisque 164 155 voitures neuves avaient été immatriculées à la veille de la clôture, soit 3 % de moins que sur tout juin 2025, et un mois qui finira une nouvelle fois sous les 200 000 unités pour la sixième année d'affilée, loin des 250 000 de 2018. Dans ce marché structurellement bas, l'hybride domine toujours avec 41,8 % et 68 645 immatriculations, mais c'est bien l'électrique qui vole la vedette pendant que l'essence s'effondre à 14,4 % et que le diesel, à 2,5 %, achève sa disparition. La bascule dépasse d'ailleurs le seul mois de juin, puisque la France a immatriculé 241 563 voitures électriques chez les particuliers sur le premier semestre, en hausse de près de 63 %.
Tesla, septième et grand vainqueur
Cette électrification à marche forcée ne profite pas aux marques historiques, et c'est tout le paradoxe du mois. Renault garde la tête avec 29 392 immatriculations, mais en recul de 10 %, Peugeot dévisse de 26 % et Citroën de 23 %. Tesla, lui, signe le plus beau bond du peloton. Le constructeur américain a livré 7 441 voitures au soir du 29 juin, un doublement pur et simple par rapport à l'an dernier avec 104 % de hausse, ce qui le hisse à la septième place devant BMW, Audi et Skoda, et lui offre 4,5 % du marché. Le moteur de cette envolée porte un nom, le Model Y, meilleure vente électrique du mois avec 6 611 exemplaires, très loin devant la Renault 5 et ses 3 757 unités. Sur l'ensemble du semestre, ce même Model Y écrase la concurrence avec 22 635 immatriculations, plus du double de l'an dernier, devant une Renault 5 qui reste la vraie réussite française avec plus de 20 000 unités. Les grosses ristournes consenties par Tesla font clairement mouche.
Les chinois débarquent en force
L'autre séisme du mois vient de Chine, et il est spectaculaire. MG grimpe de 88 % avec 4 504 immatriculations, tandis que BYD explose littéralement de 337 % pour atteindre 4 409 voitures, les deux marques se calant aux onzième et douzième rangs, juste devant une flopée de constructeurs installés depuis des décennies. Jaecoo débute très fort avec 1 983 ventes et déjà 1,2 % du marché, pendant que Xpeng et Leapmotor doublent déjà des marques comme Jeep, Honda ou Alfa Romeo. Et pas question de parler de ventes tactiques gonflées artificiellement, puisque 88 % des Jaecoo et 67 % des MG partent chez de vrais particuliers.
On en dit quoi ?
Le message est clair. L'électrique tire tout le marché vers le haut, et si Renault sauve les meubles côté électrique avec sa R5, ce sont surtout Tesla et les chinois qui empochent la mise pendant que Peugeot et Citroën reculent nettement. Le Model Y en promotion et les hybrides chinoises bien tarifées ont trouvé exactement ce que cherchent des automobilistes essorés par le prix des carburants. Les marques hexagonales gardent les premières places au classement, mais elles les défendent désormais à reculons. Que pensez-vous de cette situation, et vous en être où vous avec l'électrique ? Vous roulez avec quoi, et si vous roulez en thermique, est-ce que vous considérer de basculer, et sur quel modèle ?