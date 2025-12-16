Si vous roulez avec l'une de ces deux marques, Apple Car Key pourra bientôt ouvrir votre voiture

On en dit quoi ?



L'arrivée de Toyota et GM dans l'écosystème Apple Car Key est un tournant. Toyota, c'est le premier constructeur mondial, et GM domine le marché américain. Si ces deux-là adoptent la clé Apple, difficile pour les autres de rester à l'écart. Côté GM, on note quand même un certain paradoxe : le constructeur supprime CarPlay d'un côté, mais adopte Car Key de l'autre. Une façon de calmer les critiques des utilisateurs Apple, peut-être. Reste que la simplicité d'avoir sa clé de voiture dans le même portefeuille numérique que ses cartes bancaires et ses billets d'avion, c'est un vrai bon argument au quotidien !