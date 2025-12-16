Si vous roulez avec l'une de ces deux marques, Apple Car Key pourra bientôt ouvrir votre voiture
Par Vincent Lautier - Publié le
Toyota et General Motors viennent coup sur coup de confirmer leur intérêt pour Apple Car Key. Cette fonctionnalité, qui permet de déverrouiller et démarrer sa voiture avec un iPhone ou une Apple Watch, va bientôt s'étendre à deux des plus grands constructeurs mondiaux.
C'est une mise à jour des serveurs d'Apple qui a mis la puce à l'oreille des observateurs. Toyota apparaît désormais dans le backend d'Apple comme partenaire pour Car Key, signe que le lancement est imminent. Le constructeur japonais, premier vendeur mondial de voitures, propose déjà sa propre solution de clé numérique via son service Remote Connect. L'ajout de la compatibilité Apple permettra aux utilisateurs d'iPhone de stocker leur clé directement dans l'application Wallet, sans passer par l'application Toyota. Aucune date officielle n'a été communiquée, mais la présence de Toyota dans les systèmes d'Apple suggère une arrivée prochaine.
Le géant américain a officiellement annoncé qu'il adopterait lui aussi Apple Car Key. La fonctionnalité concernera l'ensemble de ses marques : Chevrolet, GMC, Cadillac et Buick. Trois modes d'utilisation seront proposés selon les modèles : l'entrée passive (la voiture se déverrouille automatiquement à l'approche), l'entrée par proximité (en approchant l'iPhone de la poignée), et l'accès à distance pour verrouiller ou contrôler certaines fonctions. GM n'a pas précisé de calendrier ni les modèles compatibles. Cette annonce intervient alors que le constructeur avait fait polémique en supprimant CarPlay de ses véhicules électriques au profit de son propre système d'infodivertissement.
Lors de la WWDC 2025, Apple avait annoncé que 13 nouveaux constructeurs rejoindraient bientôt le programme Car Key, dont Audi, Porsche, Rivian et Lucid. Aujourd'hui, plus de 30 marques proposent déjà cette fonctionnalité, parmi lesquelles BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz et Volvo. Pour en profiter, il faut un iPhone XS ou plus récent, ou une Apple Watch Series 5 minimum. L'entrée passive, qui permet de garder l'iPhone dans sa poche, nécessite un iPhone 11 ou une Apple Watch Series 6. Bonne nouvelle : même si votre iPhone est à court de batterie, la clé reste utilisable pendant cinq heures grâce à la réserve d'énergie.
L'arrivée de Toyota et GM dans l'écosystème Apple Car Key est un tournant. Toyota, c'est le premier constructeur mondial, et GM domine le marché américain. Si ces deux-là adoptent la clé Apple, difficile pour les autres de rester à l'écart. Côté GM, on note quand même un certain paradoxe : le constructeur supprime CarPlay d'un côté, mais adopte Car Key de l'autre. Une façon de calmer les critiques des utilisateurs Apple, peut-être. Reste que la simplicité d'avoir sa clé de voiture dans le même portefeuille numérique que ses cartes bancaires et ses billets d'avion, c'est un vrai bon argument au quotidien !
Toyota prépare le terrain
C'est une mise à jour des serveurs d'Apple qui a mis la puce à l'oreille des observateurs. Toyota apparaît désormais dans le backend d'Apple comme partenaire pour Car Key, signe que le lancement est imminent. Le constructeur japonais, premier vendeur mondial de voitures, propose déjà sa propre solution de clé numérique via son service Remote Connect. L'ajout de la compatibilité Apple permettra aux utilisateurs d'iPhone de stocker leur clé directement dans l'application Wallet, sans passer par l'application Toyota. Aucune date officielle n'a été communiquée, mais la présence de Toyota dans les systèmes d'Apple suggère une arrivée prochaine.
General Motors confirme à son tour
Le géant américain a officiellement annoncé qu'il adopterait lui aussi Apple Car Key. La fonctionnalité concernera l'ensemble de ses marques : Chevrolet, GMC, Cadillac et Buick. Trois modes d'utilisation seront proposés selon les modèles : l'entrée passive (la voiture se déverrouille automatiquement à l'approche), l'entrée par proximité (en approchant l'iPhone de la poignée), et l'accès à distance pour verrouiller ou contrôler certaines fonctions. GM n'a pas précisé de calendrier ni les modèles compatibles. Cette annonce intervient alors que le constructeur avait fait polémique en supprimant CarPlay de ses véhicules électriques au profit de son propre système d'infodivertissement.
Une liste de constructeurs qui s'allonge
Lors de la WWDC 2025, Apple avait annoncé que 13 nouveaux constructeurs rejoindraient bientôt le programme Car Key, dont Audi, Porsche, Rivian et Lucid. Aujourd'hui, plus de 30 marques proposent déjà cette fonctionnalité, parmi lesquelles BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz et Volvo. Pour en profiter, il faut un iPhone XS ou plus récent, ou une Apple Watch Series 5 minimum. L'entrée passive, qui permet de garder l'iPhone dans sa poche, nécessite un iPhone 11 ou une Apple Watch Series 6. Bonne nouvelle : même si votre iPhone est à court de batterie, la clé reste utilisable pendant cinq heures grâce à la réserve d'énergie.
On en dit quoi ?
L'arrivée de Toyota et GM dans l'écosystème Apple Car Key est un tournant. Toyota, c'est le premier constructeur mondial, et GM domine le marché américain. Si ces deux-là adoptent la clé Apple, difficile pour les autres de rester à l'écart. Côté GM, on note quand même un certain paradoxe : le constructeur supprime CarPlay d'un côté, mais adopte Car Key de l'autre. Une façon de calmer les critiques des utilisateurs Apple, peut-être. Reste que la simplicité d'avoir sa clé de voiture dans le même portefeuille numérique que ses cartes bancaires et ses billets d'avion, c'est un vrai bon argument au quotidien !