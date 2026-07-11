Tesla Model YL à 6 places : sortie imminente en Europe ?

Un très grand SUV

• Nouvelle calandre façon Cybertruck

• Caméra avant (dans la calandre) avec jet d'eau

• Nouvelles suspensions moins fermes

• Sièges avant ventilés

• Le nouveau volant avec retour du comodo

• Nouvelle console centrale

• Nouvel écran central de 16"

• Ecran de 8" à l'arrière

Recharge moyennement rapide et Autopilot bridé

Quelle date de sortie ?

Bonne nouvelle,. Pourquoi ce camouflage ? Difficile à dire, car cette version est déjà publique dans de nombreux pays. Nous avions d'ailleurs pu vous faire une présentation en Chine il y a quelques mois seulement :. La largeur ne bouge pas (1,92m), la hauteur gagne 4mm (1668) et l'empattement dépasse donc les 3m (3040mm).Le Model Y n'a pas de roues arrières directrices et un rayon de braquage de camion... En revanche, cela permet de conserver un bon coffre avec tous les passagers et de proposer une troisième rangée plus confortable, et pas seulement pour des enfants.Dans l'ensemble, il s'agit aujourd'huiLa voiture est homogène, bien finie, très connectée, sans bug majeur et propose une efficience digne d'une petite citadine, même à grande vitesse.. Certains comme Volkswagen parviennent même à descendre sous les 28 voire 26mn avec du 400V, preuve que Tesla n'est plus vraiment une référence. En courant alternatif, pas de 22kW non plus, alors que la batterie frise désormais avec les 90 kWh ! Heureusement, le réseau de SuperChargers et la planificateur d'itinéraire sauve un peu la mise du constructeur.Autre point friction,: il faut le ré-enclencher à chaque fois que l'on change de voie, et surtout, il coupe le régulateur de vitesse au moment du dépassement. Le volant n'est toujours pas capacitif, ce qui oblige à forcer sur la direction en ligne droite, sauf à accepter d'être observé continuellement par la caméra intérieure.(dépassement automatique) avec dans l'optique, l'accès prochain au FSD, toujours pas homologué en France., dans ses chaînes de production berlinoise, sujette à de nombreuses tensions locales. Espérons que ce modèle embarque des petites mises à jour intéressantes par rapport aux modèles chinois, comme c'est parfois le cas pour une sortie tardive. Si je rêve de capteurs de parking ou d'une caméra à 360 degrés, il faudra plutôt se contenter de nouvelles cellules de batteries par exemple.