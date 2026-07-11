Tesla Model YL à 6 places : sortie imminente en Europe ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Présenté l'an dernier en Chine, la variante YL du Tesla Model Y se fait attendre en Europe, qui est pratiquement le dernier marché à ne pas l'avoir au catalogue.
Bonne nouvelle, Tesla sera en train de tester des Model YL sur route, carwow a pu photographier la voiture camouflée et sur circuit. Pourquoi ce camouflage ? Difficile à dire, car cette version est déjà publique dans de nombreux pays. Nous avions d'ailleurs pu vous faire une présentation en Chine il y a quelques mois seulement :
La voiture mesure 4,976m de long (contre 4,797m sur le Y classique), soit pratiquement autant qu'un Model X qui dépasse les 5m. La largeur ne bouge pas (1,92m), la hauteur gagne 4mm (1668) et l'empattement dépasse donc les 3m (3040mm).
Avec de telles dimensions, gare aux parking souterrains ! Le Model Y n'a pas de roues arrières directrices et un rayon de braquage de camion... En revanche, cela permet de conserver un bon coffre avec tous les passagers et de proposer une troisième rangée plus confortable, et pas seulement pour des enfants.
Pour le reste, cette version reprend toutes les nouveautés du nouvel Model Y que l'on avait testé en début d'année, à savoir :
Dans l'ensemble, il s'agit aujourd'hui d'une des meilleurs proposition sur ce segment de prix. La voiture est homogène, bien finie, très connectée, sans bug majeur et propose une efficience digne d'une petite citadine, même à grande vitesse.
Parmi les défauts du Tesla Model Y, il faut désormais noter la vitesse de charge, plutôt dans la moyenne basse du marché.
Le 10-80% est toujours affiché en 30mn, à cause de l'absence de batteries en 800V. Certains comme Volkswagen parviennent même à descendre sous les 28 voire 26mn avec du 400V, preuve que Tesla n'est plus vraiment une référence. En courant alternatif, pas de 22kW non plus, alors que la batterie frise désormais avec les 90 kWh ! Heureusement, le réseau de SuperChargers et la planificateur d'itinéraire sauve un peu la mise du constructeur.
Autre point friction, l'Autopilot de ce modèle est toujours assez pénible à l'usage : il faut le ré-enclencher à chaque fois que l'on change de voie, et surtout, il coupe le régulateur de vitesse au moment du dépassement. Le volant n'est toujours pas capacitif, ce qui oblige à forcer sur la direction en ligne droite, sauf à accepter d'être observé continuellement par la caméra intérieure. Tesla ne propose plus l'autopilot en standard, mais uniquement un EAP sur abonnement (dépassement automatique) avec dans l'optique, l'accès prochain au FSD, toujours pas homologué en France.
Déjà certifiée fin 2025 en Europe, ces tests sur circuit pourraient bien indiquer une disponibilité en fin d'année, sans doute entre septembre et octobre.
Tesla a sans doute perdu du temps en voulant produire ce modèle en Europe, dans ses chaînes de production berlinoise, sujette à de nombreuses tensions locales. Espérons que ce modèle embarque des petites mises à jour intéressantes par rapport aux modèles chinois, comme c'est parfois le cas pour une sortie tardive. Si je rêve de capteurs de parking ou d'une caméra à 360 degrés, il faudra plutôt se contenter de nouvelles cellules de batteries par exemple.
Bonne nouvelle, Tesla sera en train de tester des Model YL sur route, carwow a pu photographier la voiture camouflée et sur circuit. Pourquoi ce camouflage ? Difficile à dire, car cette version est déjà publique dans de nombreux pays. Nous avions d'ailleurs pu vous faire une présentation en Chine il y a quelques mois seulement :
Un très grand SUV
La voiture mesure 4,976m de long (contre 4,797m sur le Y classique), soit pratiquement autant qu'un Model X qui dépasse les 5m. La largeur ne bouge pas (1,92m), la hauteur gagne 4mm (1668) et l'empattement dépasse donc les 3m (3040mm).
Avec de telles dimensions, gare aux parking souterrains ! Le Model Y n'a pas de roues arrières directrices et un rayon de braquage de camion... En revanche, cela permet de conserver un bon coffre avec tous les passagers et de proposer une troisième rangée plus confortable, et pas seulement pour des enfants.
Pour le reste, cette version reprend toutes les nouveautés du nouvel Model Y que l'on avait testé en début d'année, à savoir :
• Nouvelle calandre façon Cybertruck
• Caméra avant (dans la calandre) avec jet d'eau
• Nouvelles suspensions moins fermes
• Sièges avant ventilés
• Le nouveau volant avec retour du comodo
• Nouvelle console centrale
• Nouvel écran central de 16"
• Ecran de 8" à l'arrière
• Caméra avant (dans la calandre) avec jet d'eau
• Nouvelles suspensions moins fermes
• Sièges avant ventilés
• Le nouveau volant avec retour du comodo
• Nouvelle console centrale
• Nouvel écran central de 16"
• Ecran de 8" à l'arrière
Dans l'ensemble, il s'agit aujourd'hui d'une des meilleurs proposition sur ce segment de prix. La voiture est homogène, bien finie, très connectée, sans bug majeur et propose une efficience digne d'une petite citadine, même à grande vitesse.
Recharge moyennement rapide et Autopilot bridé
Parmi les défauts du Tesla Model Y, il faut désormais noter la vitesse de charge, plutôt dans la moyenne basse du marché.
Le 10-80% est toujours affiché en 30mn, à cause de l'absence de batteries en 800V. Certains comme Volkswagen parviennent même à descendre sous les 28 voire 26mn avec du 400V, preuve que Tesla n'est plus vraiment une référence. En courant alternatif, pas de 22kW non plus, alors que la batterie frise désormais avec les 90 kWh ! Heureusement, le réseau de SuperChargers et la planificateur d'itinéraire sauve un peu la mise du constructeur.
Autre point friction, l'Autopilot de ce modèle est toujours assez pénible à l'usage : il faut le ré-enclencher à chaque fois que l'on change de voie, et surtout, il coupe le régulateur de vitesse au moment du dépassement. Le volant n'est toujours pas capacitif, ce qui oblige à forcer sur la direction en ligne droite, sauf à accepter d'être observé continuellement par la caméra intérieure. Tesla ne propose plus l'autopilot en standard, mais uniquement un EAP sur abonnement (dépassement automatique) avec dans l'optique, l'accès prochain au FSD, toujours pas homologué en France.
Quelle date de sortie ?
Déjà certifiée fin 2025 en Europe, ces tests sur circuit pourraient bien indiquer une disponibilité en fin d'année, sans doute entre septembre et octobre.
Tesla a sans doute perdu du temps en voulant produire ce modèle en Europe, dans ses chaînes de production berlinoise, sujette à de nombreuses tensions locales. Espérons que ce modèle embarque des petites mises à jour intéressantes par rapport aux modèles chinois, comme c'est parfois le cas pour une sortie tardive. Si je rêve de capteurs de parking ou d'une caméra à 360 degrés, il faudra plutôt se contenter de nouvelles cellules de batteries par exemple.