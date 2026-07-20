Aide carburant : 100 euros pour trois millions de personnes, mais qui en a vraiment profité ?

On en dit quoi ?



Créer une aide puis la verrouiller de conditions et la coincer derrière un formulaire en ligne, c'est la certitude qu'une partie de ceux qui en ont besoin ne verront jamais la couleur. Entre ceux qui ignorent le dispositif, ceux qui calent devant les démarches et ceux qui se croient à tort inéligibles, l'État économise surtout sur le dos des oubliés. Et ce n'est vraiment pas la première fois.