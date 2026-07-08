Tensions avec l'Iran : le risque pétrolier remet l'électrique au centre du jeu

On en dit quoi ?



Le souci, c'est qu'une ruée pareille tient beaucoup de la panique. Une transition qui n'avance qu'à la faveur d'une guerre au Moyen-Orient reste une transition bancale, et c'est bien là le vrai problème. Il faut que les populations et les états prennent conscience de tout l'intéret qu'apporte l'electrification du parc automobile, et pas uniquement quand Trump décide d'envoyer un missile.