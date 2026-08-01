Electra offre la charge des voitures électriques aux sinistrés des incendies de Gironde

Par Didier Pulicani - Publié le 1 août 2026 à 13h27 - Bon Plan

Du 30 juillet au 5 août, la recharge est gratuite dans les stations Electra situées dans les zones touchées en France et en Espagne, pour soutenir celles et ceux qui se mobilisent, évacuent et reconstruisent.

Comment en bénéficier : La recharge gratuite s'applique aux sessions payées via l'application Electra (comptes personnels) ou par carte bancaire directement sur la borne. Elle ne s'applique pas aux sessions payées via des badges de recharge tiers, ni aux comptes Pro/flottes d'entreprise.

Code promo Electra

A retenir :



-50% sur ta première charge avec le code MAC4EVER

- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

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0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois

• 9,99€/mois et 0,29€/kWh

• 1,99€/mois et 0,39€/kWh

Vous pouvez même bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) ! Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier , le coût de la charge passe ainsi

-50% sur ta première charge

Mieux encore, avec le code Mac4Ever , tu obtiens 50% sur ta première recharge, sur la formule classique (sans abonnement). Là encore, cela permet de tester le service à moindre frais.

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Une carte de charge sans roaming !

obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code MAC4EVERPLUS , les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !



Electra - Bornes de recharge Electra Sas Télécharger Bon plan : vous pouvezen prenant un abonnement Electra+ ! Avec

La carte de charge Electra

Quel tarif pour les charges ?

Combien coûte la charge Electra ?

L'abonnement Electra+ Smart réduit le coût de sa recharge en moyenne 0.29€/kWh :



• Heures creuses : 0.19€/kWh

• Heures pleines : 0.41€/kWh

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déclare l'opérateur.En effet, l'opérateur français Electraen charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !(plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)En général, il sontVous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché., Electra devant alors officiellement eMSP. Mais quid des tarifs ? C'est ça la bonne surprise !Pour savoir si l'opérateur est bien géré, il suffit de. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la carte !D'ailleurs, l'app devient un co-pilote intelligent :Si la borne Electra est occupée, elle suggère immédiatement une alternative partenaire disponible à proximité.Contrairement à de nombreux eMSP,. Ce dernier peut varier suivant les opérateurs et les lieux de charge, il faut donc bien vérifier les prix directement sur le programme.En France, c'est sans doute, et surtout, les tarifs parmi les plus bas du marché.