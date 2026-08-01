Electra offre la charge des voitures électriques aux sinistrés des incendies de Gironde
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
S'alignant sur Tesla, le français Electra offre la echarge gratuite dans les zones touchées par les incendies du 30 juillet au 5 août.
Voici les stations concernées :
Si vous faites souvent des grands trajets en voiture électrique, voici un bon plan pour charger rapidement et surtout pas cher !
-50% sur ta première charge avec le code
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
En effet, l'opérateur français Electra propose les tarifs parmi les plus bas du marché ! Désormais, il est possible de recharger sa voiture à seulement 29 centimes le kWh en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !
Pour obtenir les meilleurs tarifs, le mieux est de passer par un abonnement sans engagement, qui peut être résilié à tout moment.
Electra propose actuellement deux formules :
Le premier s'adresse surtout aux gros rouleurs (plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)
En général, il sont rentables dès la seconde charge ! Vous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.
Sachant que j'arrive à faire 300Km avec un seul plein sur ce modèle, cela revient à moins de 5€ les 100Km !
Et chez Electra, on peut même réserver sa borne un peu en avance, histoire de sécuriser sa place. Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.
Electra est un opérateur français, offrant un réseau hyper fiable déployé en Europe. Et comme tu peux le voir, c'est aussi l'un des moins cher du marché !
Mieux, Electra a lancé récemment sa toute nouvelle carte de charge compatible avec une grande partie des opérateurs de charge en Europe.
Ce petit badge RFID peut donc être utilisé quelque soit la borne, Electra devant alors officiellement eMSP. Mais quid des tarifs ? C'est ça la bonne surprise !
Nous l'avons reçu il y a quelques jours seulement, ce petit badge aux couleurs d'Electra fonctionne effectivement sur toutes les bornes que nous avons pu essayer, que ce soit chez (Ionity, Fastned, Atlante, ou encore PowerDot, soit 800 000 bornes dans toute l'Europe.
Pour savoir si l'opérateur est bien géré, il suffit de lancer l'app Electra et de s'assurer que le point de charge est bien référencé. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la carte !
D'ailleurs, l'app devient un co-pilote intelligent : elle ne se contente plus de localiser une borne, elle vous permet même de préparer de trajet et de planifier votre itinéraire ! Elle choisit les meilleures stations, analysant en temps réel la puissance disponible, la fiabilité, la localisation et le prix.
Si la borne Electra est occupée, elle suggère immédiatement une alternative partenaire disponible à proximité. Même expérience, une facturation unifiée, quel que soit le réseau.
Le prix des différents opérateur est mentionné explicitement dans l'application Electra.
Contrairement à de nombreux eMSP, le tarif est ici indiqué dès le début de la charge pour éviter les surprises. Ce dernier peut varier suivant les opérateurs et les lieux de charge, il faut donc bien vérifier les prix directement sur le programme.
La carte est gratuite pour les abonnés Electra+ Smart et Essential.
En France, c'est sans doute l'un des meilleurs abonnements, d'autant que les bornes sont rapides, la disponibilité excellente, et surtout, les tarifs parmi les plus bas du marché.
-50% sur ta première charge avec le code
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
Du 30 juillet au 5 août, la recharge est gratuite dans les stations Electra situées dans les zones touchées en France et en Espagne, pour soutenir celles et ceux qui se mobilisent, évacuent et reconstruisent.déclare l'opérateur.
Voici les stations concernées :
France (Gironde) :
• Mérignac – Salad&Co
• La Teste-de-Buch – McDonald's
• Eysines – 1ère Classe
• Bordeaux Cauderan – Intermarché
• Pessac – 1ère Classe
• Pessac – Ibis
• Bordeaux Lac - Novotel
• Villenave-d'Ornon – Best Hotel
Espagne (Madrid) :
• Majadahonda – Centro Comercial Gran Plaza 2
• Fuenlabrada – Centro Comercial Plaza Loranca 2
• Mérignac – Salad&Co
• La Teste-de-Buch – McDonald's
• Eysines – 1ère Classe
• Bordeaux Cauderan – Intermarché
• Pessac – 1ère Classe
• Pessac – Ibis
• Bordeaux Lac - Novotel
• Villenave-d'Ornon – Best Hotel
Espagne (Madrid) :
• Majadahonda – Centro Comercial Gran Plaza 2
• Fuenlabrada – Centro Comercial Plaza Loranca 2
Comment en bénéficier : La recharge gratuite s'applique aux sessions payées via l'application Electra (comptes personnels) ou par carte bancaire directement sur la borne. Elle ne s'applique pas aux sessions payées via des badges de recharge tiers, ni aux comptes Pro/flottes d'entreprise.
Code promo Electra
Si vous faites souvent des grands trajets en voiture électrique, voici un bon plan pour charger rapidement et surtout pas cher !
A retenir :
-50% sur ta première charge avec le code
MAC4EVER
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
MAC4EVERPLUS
En effet, l'opérateur français Electra propose les tarifs parmi les plus bas du marché ! Désormais, il est possible de recharger sa voiture à seulement 29 centimes le kWh en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !
0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois
Pour obtenir les meilleurs tarifs, le mieux est de passer par un abonnement sans engagement, qui peut être résilié à tout moment.
Electra propose actuellement deux formules :
• 9,99€/mois et 0,29€/kWh
• 1,99€/mois et 0,39€/kWh
• 1,99€/mois et 0,39€/kWh
Le premier s'adresse surtout aux gros rouleurs (plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)
Vous pouvez même bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement
Electra+avec le code
MAC4EVERPLUS
En général, il sont rentables dès la seconde charge ! Vous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.
Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier, le coût de la charge passe ainsi de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) !
Sachant que j'arrive à faire 300Km avec un seul plein sur ce modèle, cela revient à moins de 5€ les 100Km !
-50% sur ta première charge
Mieux encore, avec le code
Mac4Ever, tu obtiens 50% sur ta première recharge, sur la formule classique (sans abonnement). Là encore, cela permet de tester le service à moindre frais.
Et chez Electra, on peut même réserver sa borne un peu en avance, histoire de sécuriser sa place. Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.
Electra est un opérateur français, offrant un réseau hyper fiable déployé en Europe. Et comme tu peux le voir, c'est aussi l'un des moins cher du marché !
Une carte de charge sans roaming !
Mieux, Electra a lancé récemment sa toute nouvelle carte de charge compatible avec une grande partie des opérateurs de charge en Europe.
Bon plan : vous pouvez obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code
MAC4EVERPLUS, les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !
Ce petit badge RFID peut donc être utilisé quelque soit la borne, Electra devant alors officiellement eMSP. Mais quid des tarifs ? C'est ça la bonne surprise !
La carte de charge Electra
Nous l'avons reçu il y a quelques jours seulement, ce petit badge aux couleurs d'Electra fonctionne effectivement sur toutes les bornes que nous avons pu essayer, que ce soit chez (Ionity, Fastned, Atlante, ou encore PowerDot, soit 800 000 bornes dans toute l'Europe.
Pour savoir si l'opérateur est bien géré, il suffit de lancer l'app Electra et de s'assurer que le point de charge est bien référencé. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la carte !
D'ailleurs, l'app devient un co-pilote intelligent : elle ne se contente plus de localiser une borne, elle vous permet même de préparer de trajet et de planifier votre itinéraire ! Elle choisit les meilleures stations, analysant en temps réel la puissance disponible, la fiabilité, la localisation et le prix.
Si la borne Electra est occupée, elle suggère immédiatement une alternative partenaire disponible à proximité. Même expérience, une facturation unifiée, quel que soit le réseau.
Quel tarif pour les charges ?
Le prix des différents opérateur est mentionné explicitement dans l'application Electra.
Contrairement à de nombreux eMSP, le tarif est ici indiqué dès le début de la charge pour éviter les surprises. Ce dernier peut varier suivant les opérateurs et les lieux de charge, il faut donc bien vérifier les prix directement sur le programme.
Combien coûte la charge Electra ?
La carte est gratuite pour les abonnés Electra+ Smart et Essential.
L'abonnement Electra+ Smart réduit le coût de sa recharge en moyenne 0.29€/kWh :
• Heures creuses : 0.19€/kWh
• Heures pleines : 0.41€/kWh
• Heures creuses : 0.19€/kWh
• Heures pleines : 0.41€/kWh
En France, c'est sans doute l'un des meilleurs abonnements, d'autant que les bornes sont rapides, la disponibilité excellente, et surtout, les tarifs parmi les plus bas du marché.
Bon plan : vous pouvez obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code
MAC4EVERPLUS, les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !
A retenir :
-50% sur ta première charge avec le code
MAC4EVER
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
MAC4EVERPLUS