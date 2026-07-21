Vous avez droit au leasing social ? Allego a un bon plan pour vous

On en dit quoi ?



Un opérateur qui propose des remises pour les ménages qui comptent chaque euro, ça reste appréciable. Il faut quand même se rappeler que ces 400 euros supposent de recharger chez Allego, et que l'opération est aussi commerciale. Le vrai enseignement, c'est que dans tous les cas, l'électrique coûte bien moins cher à l'usage, à condition de brancher au bon endroit.