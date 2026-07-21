Vous avez droit au leasing social ? Allego a un bon plan pour vous
Par Vincent Lautier - Publié le
Le leasing social, qui aide les ménages modestes à louer une voiture électrique pour pas cher, a rouvert son guichet le 16 juillet. Dans la foulée, Allego, un gros réseau de recharge rapide en Europe, offre aux bénéficiaires un an de son abonnement Allego Plus, avec plus de 30% de remise sur le kWh. De quoi se pencher sur le coût réel de la recharge.
Allego veut donc accompagner ceux qui viennent de passer à l'électrique grâce au coup de pouce de l'État, en s'attaquant cette fois au prix de la recharge et plus seulement à celui de la location. Les bénéficiaires du leasing social reçoivent douze mois d'abonnement Allego Plus sans rien débourser. Cet abonnement fait baisser de plus de 30% le prix du kilowattheure sur les bornes de la marque. Allego avance un gain d'environ 400 euros la première année pour quelqu'un qui roule 8 000 kilomètres. L'inscription passe par un formulaire, et l'abonnement s'active une fois la demande acceptée.
Le communiqué devient intéressant quand il chiffre l'écart avec l'essence, et le contraste est parlant. Une compacte à essence qui consomme raisonnablement vous coûte environ 12 euros de carburant pour 100 kilomètres, au tarif actuel de 2 euros le litre. Recharger la même distance sur une borne rapide d'autoroute est bien moins rentable, parce que ces bornes en déplacement se paient au prix fort. Tout change avec l'abonnement, qui divise quasiment la facture par deux face au thermique.
Alors bien sûr charger chez vous sera toujours le meilleur plan pour faire des économies, ensuite, profiter des abonnements comme ceux d'Allego ou d'autres opérateurs (si possible proches de chez vous), comme Electra ou Ionity, peut aussi vite être rentable. Ensuite, quand vous n'avez pas le choix et que vous devez charger un peu n'importe où, le mieux reste d'utiliser une carte qui vous permet de charger sans commission, c'est auss ce que propose Allego, et Electra, qui sont de fait plus intéressant que les classques Chargemap ou Freshmile par exemple.
Un opérateur qui propose des remises pour les ménages qui comptent chaque euro, ça reste appréciable. Il faut quand même se rappeler que ces 400 euros supposent de recharger chez Allego, et que l'opération est aussi commerciale. Le vrai enseignement, c'est que dans tous les cas, l'électrique coûte bien moins cher à l'usage, à condition de brancher au bon endroit.
Un an d'abonnement offert aux nouveaux électromobilistes
Allego veut donc accompagner ceux qui viennent de passer à l'électrique grâce au coup de pouce de l'État, en s'attaquant cette fois au prix de la recharge et plus seulement à celui de la location. Les bénéficiaires du leasing social reçoivent douze mois d'abonnement Allego Plus sans rien débourser. Cet abonnement fait baisser de plus de 30% le prix du kilowattheure sur les bornes de la marque. Allego avance un gain d'environ 400 euros la première année pour quelqu'un qui roule 8 000 kilomètres. L'inscription passe par un formulaire, et l'abonnement s'active une fois la demande acceptée.
Ce que ça change vraiment sur la facture
Le communiqué devient intéressant quand il chiffre l'écart avec l'essence, et le contraste est parlant. Une compacte à essence qui consomme raisonnablement vous coûte environ 12 euros de carburant pour 100 kilomètres, au tarif actuel de 2 euros le litre. Recharger la même distance sur une borne rapide d'autoroute est bien moins rentable, parce que ces bornes en déplacement se paient au prix fort. Tout change avec l'abonnement, qui divise quasiment la facture par deux face au thermique.
Un vrai bonus, mais avec des conditions
Alors bien sûr charger chez vous sera toujours le meilleur plan pour faire des économies, ensuite, profiter des abonnements comme ceux d'Allego ou d'autres opérateurs (si possible proches de chez vous), comme Electra ou Ionity, peut aussi vite être rentable. Ensuite, quand vous n'avez pas le choix et que vous devez charger un peu n'importe où, le mieux reste d'utiliser une carte qui vous permet de charger sans commission, c'est auss ce que propose Allego, et Electra, qui sont de fait plus intéressant que les classques Chargemap ou Freshmile par exemple.
On en dit quoi ?
Un opérateur qui propose des remises pour les ménages qui comptent chaque euro, ça reste appréciable. Il faut quand même se rappeler que ces 400 euros supposent de recharger chez Allego, et que l'opération est aussi commerciale. Le vrai enseignement, c'est que dans tous les cas, l'électrique coûte bien moins cher à l'usage, à condition de brancher au bon endroit.