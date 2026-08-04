Mercedes reconnaît avoir trop misé sur le tactile, mais ses écrans vont continuer de grossir

On en dit quoi ?



Reconnaître publiquement une erreur d'ergonomie, ça se salue, et la CLA prouve que la marque agit plutôt que de commenter. Le hasard du calendrier reste quand même amusant. Ce revirement arrive pile au moment où l'absence de boutons commence à coûter des étoiles Euro NCAP, ce qui enlève un peu de sa noblesse à l'exercice. Et il faut lire la déclaration jusqu'au bout : personne ne promet de rendre l'écran plus petit, seulement d'ajouter des boutons autour. Un habitacle avec des dalles géantes et des molettes, c'est peut-être ça, la vraie réponse.