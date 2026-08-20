Le Tesla Semi arrive officiellement en Europe en septembre !
Par Didier Pulicani - Publié le
Tesla annonce aujourd’hui que son Semi arrivera en Europe en septembre, à l’occasion du salon IAA Transportation d'Hanovre, en Allemagne, la principale manifestation dédiée à la logistique, aux véhicules utilitaires et au secteur des transports et qui se tiendra du 15 au 20 septembre 2026.
À cette occasion, Tesla dévoilera les caractéristiques techniques du Semi destiné au marché européen et fournira davantage de détails concernant son lancement sur le continent.
Ce tracteur pour poids-lourds était déjà apparu il y a quelques mois sur différents sites européens de la marque.
La version Standard Range affichée sur les sites anglais annonce 550 km d'autonomie pour une consommation d'environ 1 kWh par kilomètre, ce qui est plutôt correct pour un poids lourd de cette catégorie. Le poids total roulant est calé sur les 40 tonnes maximum européennes, et le camion lui-même pèse 9 100 kg à vide. Trois moteurs indépendants sur les essieux arrière délivrent jusqu'à 800 kW, soit 1087 chevaux. Côté recharge, Tesla mise sur le standard MCS à 1,2 MW, capable de récupérer 60% de l'autonomie en une demi-heure. Il y a aussi une prise ePTO de 25 kW, utile pour alimenter les remorques frigorifiques.
La récente crise énergétique, liée au blocage du détroit d'Ormuz nous démontre à quel point l'Europe est encore dépendante des énergies fossiles et le moindre petit soubresaut des importations peut avoir de lourdes conséquences sur le transport.
Par ailleurs, contrairement aux individus, les marchandises n'ont pas de moyens de locomotion propres et sont donc très dépendantes du transport routier. L'approvisionnement en denrées et en matériels est donc encore très lié à l'approvisionnement en pétrole (à 99% importé chez nous), et il est urgent de remplacer les technologies actuelles par des solutions 100% électriques.
Outre les semi-remorques, c'est aussi tout d'infrastructure qui a besoin d'être déployée. Actuellement, les bornes adaptées aux camions sont encore rares en Europe, même si certains pays (comme la Suisse) proposent déjà de nombreuses aires, avec des bornes dépassant 1MW de puissance. Si les tracteurs peuvent malgré tout utiliser les bornes classiques, cela les oblige encore à décrocher la remorque, soit une perte de temps et d'énergie inadaptée au transport à large échelle.
À cette occasion, Tesla dévoilera les caractéristiques techniques du Semi destiné au marché européen et fournira davantage de détails concernant son lancement sur le continent.
Le Tesla Semi est un semi-remorque entièrement électrique conçu pour l'avenir du transport routier. Comparé aux semi-remorques traditionnels, il est plus puissant et plus efficient, tout en offrant des coûts d'exploitation réduits et des performances supérieures.
Déjà quelques indices sur les specs !
Ce tracteur pour poids-lourds était déjà apparu il y a quelques mois sur différents sites européens de la marque.
La version Standard Range affichée sur les sites anglais annonce 550 km d'autonomie pour une consommation d'environ 1 kWh par kilomètre, ce qui est plutôt correct pour un poids lourd de cette catégorie. Le poids total roulant est calé sur les 40 tonnes maximum européennes, et le camion lui-même pèse 9 100 kg à vide. Trois moteurs indépendants sur les essieux arrière délivrent jusqu'à 800 kW, soit 1087 chevaux. Côté recharge, Tesla mise sur le standard MCS à 1,2 MW, capable de récupérer 60% de l'autonomie en une demi-heure. Il y a aussi une prise ePTO de 25 kW, utile pour alimenter les remorques frigorifiques.
Les camions électriques, une nécessité
La récente crise énergétique, liée au blocage du détroit d'Ormuz nous démontre à quel point l'Europe est encore dépendante des énergies fossiles et le moindre petit soubresaut des importations peut avoir de lourdes conséquences sur le transport.
Par ailleurs, contrairement aux individus, les marchandises n'ont pas de moyens de locomotion propres et sont donc très dépendantes du transport routier. L'approvisionnement en denrées et en matériels est donc encore très lié à l'approvisionnement en pétrole (à 99% importé chez nous), et il est urgent de remplacer les technologies actuelles par des solutions 100% électriques.
Outre les semi-remorques, c'est aussi tout d'infrastructure qui a besoin d'être déployée. Actuellement, les bornes adaptées aux camions sont encore rares en Europe, même si certains pays (comme la Suisse) proposent déjà de nombreuses aires, avec des bornes dépassant 1MW de puissance. Si les tracteurs peuvent malgré tout utiliser les bornes classiques, cela les oblige encore à décrocher la remorque, soit une perte de temps et d'énergie inadaptée au transport à large échelle.