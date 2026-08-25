Dreame remballe sa supercar

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas glousser devant le tableau, un roi de l'aspirateur qui jure battre les Formule 1 avec un engin finalement déplacé au joystick. Sur le papier, l'histoire est quand même dingue, avec ses 0,9 seconde et sa batterie miraculeuse sortie de nulle part, comme si de rien n'était. Sauf que derrière la blague, il y a des fournisseurs qui attendent leur argent, des salariés remerciés par centaines et de l'argent public sur la sellette, ce qui refroidit vite l'envie de rire. Dreame retourne donc à ses aspirateurs.