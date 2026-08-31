Le diesel flambe en France et dépasse déjà 2,50 euros sur autoroute
Par Vincent Lautier - Publié le
Le plein de gazole pique de plus en plus. En moyenne nationale, le diesel tourne autour de 2,18 euros le litre début août, tout près de son record, après une hausse de 17 pour cent en un mois. Et sur autoroute, la barre des 2,50 euros est déjà franchie. De quoi refroidir sérieusement les gros rouleurs.
La remontée est brutale. Depuis la mi-juillet, le gazole a repris environ 33 centimes au litre, pour s'établir autour de 2,18 euros en moyenne le 9 août. On se rapproche dangereusement du record, et la tendance ne montre pas de signe d'accalmie. L'essence suit le même chemin, mais c'est bien le diesel qui grimpe le plus vite, alors qu'il reste le carburant du plus gros du parc automobile français et de presque tous les poids lourds. Autrement dit, la note se répercute vite sur les trajets du quotidien comme sur le prix des marchandises transportées.
Le plus gros problème c'est sur les grands axes. Les stations d'autoroute affichent traditionnellement 20 à 30 centimes de plus que celles des villes, ce qui propulse le gazole au delà des 2,50 euros le litre en plein trajet de vacances. Ailleurs, selon les enseignes et les régions, le litre oscille entre 2,10 et 2,30 euros. Faire le plein d'un SUV diesel de soixante litres revient donc facilement à plus de 150 euros, un montant qui aurait paru délirant il y a seulement trois ans.
Les raisons sont à chercher loin de nos pompes, entre des tensions au Moyen-Orient qui tiennent le cours du Brent en hauteur et des marges de raffinage européennes qui restent grasses et gonflent le prix dès la sortie des raffineries, sans oublier une fiscalité française parmi les plus lourdes du continent sur les carburants. Le cocktail n'a rien d'inédit, mais son addition devient vite salée dès que le baril s'emballe.
À ce tarif, la voiture électrique n'a jamais paru aussi tentante, au moins pour le portefeuille, puisque recharger chez soi coûte encore une misère face à un plein à 2,50 euros le litre et que l'écart se creuse à chaque flambée du baril. Le diesel garde ses fidèles sur les longues distances, mais chaque record de prix en pousse quelques-uns de plus à lorgner du côté de la prise. Chez Mac4Ever on est bien content de ne plus avoir ce problème en tous cas !
Une flambée de 17% en un mois
La remontée est brutale. Depuis la mi-juillet, le gazole a repris environ 33 centimes au litre, pour s'établir autour de 2,18 euros en moyenne le 9 août. On se rapproche dangereusement du record, et la tendance ne montre pas de signe d'accalmie. L'essence suit le même chemin, mais c'est bien le diesel qui grimpe le plus vite, alors qu'il reste le carburant du plus gros du parc automobile français et de presque tous les poids lourds. Autrement dit, la note se répercute vite sur les trajets du quotidien comme sur le prix des marchandises transportées.
Plus de 2,50 euros sur autoroute
Le plus gros problème c'est sur les grands axes. Les stations d'autoroute affichent traditionnellement 20 à 30 centimes de plus que celles des villes, ce qui propulse le gazole au delà des 2,50 euros le litre en plein trajet de vacances. Ailleurs, selon les enseignes et les régions, le litre oscille entre 2,10 et 2,30 euros. Faire le plein d'un SUV diesel de soixante litres revient donc facilement à plus de 150 euros, un montant qui aurait paru délirant il y a seulement trois ans.
Pourquoi ça grimpe autant
Les raisons sont à chercher loin de nos pompes, entre des tensions au Moyen-Orient qui tiennent le cours du Brent en hauteur et des marges de raffinage européennes qui restent grasses et gonflent le prix dès la sortie des raffineries, sans oublier une fiscalité française parmi les plus lourdes du continent sur les carburants. Le cocktail n'a rien d'inédit, mais son addition devient vite salée dès que le baril s'emballe.
On en dit quoi ?
À ce tarif, la voiture électrique n'a jamais paru aussi tentante, au moins pour le portefeuille, puisque recharger chez soi coûte encore une misère face à un plein à 2,50 euros le litre et que l'écart se creuse à chaque flambée du baril. Le diesel garde ses fidèles sur les longues distances, mais chaque record de prix en pousse quelques-uns de plus à lorgner du côté de la prise. Chez Mac4Ever on est bien content de ne plus avoir ce problème en tous cas !