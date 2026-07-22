Le diésel repasse au-dessus de 2 euros le litre, rouler à l'électrique n'a jamais été aussi rentable

On en dit quoi ?



Chaque hausse du gazole vient renforcer un peu plus l'argument de l'électrique, et vu l'état du monde, le pétrole n'a pas fini de faire le yoyo. Le vrai nerf de la guerre reste la recharge à domicile, celle qui change tout dans le calcul mais qui suppose d'avoir une prise à soi. Pour qui peut brancher sa voiture dans son garage, le match est déjà plié depuis longtemps.