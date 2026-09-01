C'est quoi cette nouvelle étiquette sur les pompes à essence ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Si vous avez fait le plein depuis le 27 août, vous l'avez peut-être remarquée. Une nouvelle étiquette est apparue à côté des pistolets de gazole et de sans plomb E5 ou E10, avec la mention « Contient des additifs métalliques ». Pas de panique, votre moteur ne risque pas grand-chose, mais cette petite phrase mérite quelques explications.
L'affichage découle d'un arrêté publié au Journal officiel le 26 août, qui met à jour les règles applicables aux carburants. Jusqu'à présent, les distributeurs n'avaient aucune obligation de préciser si leur essence contenait des additifs d'origine métallique. C'est désormais chose faite, et l'additif visé s'appelle le MMT, un dérivé du manganèse que les pétroliers ajoutent au carburant pour faire grimper l'indice d'octane rapidement et à moindre coût. Cet indice mesure la résistance du carburant à l'auto-allumage quand le moteur le comprime.
Le MMT arrange le distributeur, beaucoup moins votre mécanique. En brûlant, il laisse des dépôts dans la ligne d'échappement, ce qui peut l'endommager sur la durée et compromettre la garantie constructeur. Kia est l'un des rares à l'écrire noir sur blanc dans son manuel, en listant des ratés moteur, une accélération dégradée, un pot catalytique qui fond et une corrosion anormale parmi les risques, tout en prévenant que ces dommages peuvent ne pas être couverts par la garantie. La plupart des constructeurs tolèrent le manganèse sur leurs véhicules récents, mais un coup d'œil au carnet d'entretien avant de faire le plein ne coûte rien.
Rassurez-vous, rien ne change dans le carburant lui-même. L'arrêté fixe un seuil de moins de 2 milligrammes de MMT par litre, et ce plafond découle d'une directive européenne de 2009 appliquée progressivement, si bien que la molécule circule dans nos réservoirs depuis des années sans avoir provoqué la moindre vague de pannes. La filière pétrolière française l'encadre d'ailleurs sévèrement. Un carburant qui en contient ne peut entrer dans une cuve de stockage partagée qu'avec l'accord de tous ses utilisateurs.
On ne va pas se plaindre de voir arriver une information de plus sur les pompes. Le carburant ne change pas et la limite existait déjà, l'automobiliste sait juste désormais ce qu'il met dans son réservoir. Prenez quand même deux minutes pour vérifier ce que dit le carnet d'entretien de votre voiture, surtout si elle sort de chez Kia, dont le manuel bannit explicitement le manganèse. Les autres peuvent faire le plein sans y penser, comme ils le faisaient déjà sans le savoir le mois dernier.
Un arrêté passé presque inaperçu
L'affichage découle d'un arrêté publié au Journal officiel le 26 août, qui met à jour les règles applicables aux carburants. Jusqu'à présent, les distributeurs n'avaient aucune obligation de préciser si leur essence contenait des additifs d'origine métallique. C'est désormais chose faite, et l'additif visé s'appelle le MMT, un dérivé du manganèse que les pétroliers ajoutent au carburant pour faire grimper l'indice d'octane rapidement et à moindre coût. Cet indice mesure la résistance du carburant à l'auto-allumage quand le moteur le comprime.
Pourquoi les constructeurs s'en méfient
Le MMT arrange le distributeur, beaucoup moins votre mécanique. En brûlant, il laisse des dépôts dans la ligne d'échappement, ce qui peut l'endommager sur la durée et compromettre la garantie constructeur. Kia est l'un des rares à l'écrire noir sur blanc dans son manuel, en listant des ratés moteur, une accélération dégradée, un pot catalytique qui fond et une corrosion anormale parmi les risques, tout en prévenant que ces dommages peuvent ne pas être couverts par la garantie. La plupart des constructeurs tolèrent le manganèse sur leurs véhicules récents, mais un coup d'œil au carnet d'entretien avant de faire le plein ne coûte rien.
Un plafond qui existe depuis longtemps
Rassurez-vous, rien ne change dans le carburant lui-même. L'arrêté fixe un seuil de moins de 2 milligrammes de MMT par litre, et ce plafond découle d'une directive européenne de 2009 appliquée progressivement, si bien que la molécule circule dans nos réservoirs depuis des années sans avoir provoqué la moindre vague de pannes. La filière pétrolière française l'encadre d'ailleurs sévèrement. Un carburant qui en contient ne peut entrer dans une cuve de stockage partagée qu'avec l'accord de tous ses utilisateurs.
On en dit quoi ?
On ne va pas se plaindre de voir arriver une information de plus sur les pompes. Le carburant ne change pas et la limite existait déjà, l'automobiliste sait juste désormais ce qu'il met dans son réservoir. Prenez quand même deux minutes pour vérifier ce que dit le carnet d'entretien de votre voiture, surtout si elle sort de chez Kia, dont le manuel bannit explicitement le manganèse. Les autres peuvent faire le plein sans y penser, comme ils le faisaient déjà sans le savoir le mois dernier.