Le marché auto chinois s'étouffe et se rabat sur l'export

On en dit quoi ?



Ce qu'on voit là, c'est une industrie gavée d'aides publiques pendant dix ans et qui ne sait plus quoi faire de ses usines. Cinq marques qui sortent le même SUV coupé en un an, ce n'est pas de la concurrence, c'est du gaspillage. Et le trop-plein finira forcément par chez nous, avec des prix qui feront bien plus mal à Renault ou Volkswagen que les surtaxes de Bruxelles ne les protègent.