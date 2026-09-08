Les Kia EV3 GT, EV4 GT et EV5 GT arrivent en France entre 54 400 et 58 290 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Kia ouvre les commandes en France de trois nouvelles versions GT de ses électriques, l'EV3 GT, l'EV4 GT et l'EV5 GT, présentées à Bruxelles en janvier. Toutes reçoivent deux moteurs, quatre roues motrices, une batterie de 81,4 kWh et la panoplie GT inaugurée par l'EV6 GT, boîte de vitesses virtuelle et bruit de moteur simulé compris, pour des tarifs qui restent sous les 60 000 euros.
Jusqu'à présent, le badge GT chez Kia se limitait aux deux grosses machines de la gamme, l'EV6 GT et ses 609 ch à 72 790 euros et l'EV9 GT à 98 100 euros. Les trois nouvelles venues descendent nettement en prix mais reprennent la même recette. Un bouton GT sur le volant réveille les deux moteurs, la direction et la suspension, un Launch Control gère les départs arrêtés avec un chronomètre à l'écran, et la vectorisation de couple répartit la puissance roue par roue en virage.
La suspension pilotée lit la route avec une caméra pour ajuster l'amortissement quelques mètres avant la bosse, avec trois modes, Normal, Sport et GT. Et puis il y a la boîte de vitesses virtuelle, qui simule les passages de rapports d'une double embrayage alors qu'il n'y a évidemment aucune boîte, accompagnée d'un son de moteur thermique recréé par les huit haut-parleurs Harman Kardon. A bord, on retrouve les sièges semi-baquets en suédine à touches vert néon, les étriers de frein de la même couleur, des jantes de 20 pouces.
L'EV3 GT est le SUV compact du lot, 4,31 m de long, avec 292 ch et 468 Nm répartis entre 145 kW à l'avant et 70 kW à l'arrière, ce qui donne un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une autonomie annoncée de 501 km WLTP pour 18,1 kWh aux 100 km. L'EV4 GT reprend exactement la même mécanique dans une berline cinq portes de 4,45 m plus basse de près de huit centimètres, ce qui lui vaut le meilleur chrono du trio, 5,6 secondes, et la meilleure autonomie, 505 km. L'EV5 GT, lui, joue le grand SUV familial de 4,61 m avec 306 ch et 480 Nm, un 0 à 100 en 6,2 secondes, 476 km d'autonomie encore en cours d'homologation, un coffre de 566 litres et un mode animal qui garde l'habitacle à bonne température, portes verrouillées, quand le chien attend dans la voiture. Les trois partagent la même batterie de 81,4 kWh utiles, une recharge rapide de 10 à 80 % en une trentaine de minutes, un chargeur embarqué de 11 kW de série, et la garantie maison de sept ans ou 150 000 km.
L'EV3 GT démarre à 54 400 euros, l'EV4 GT à 56 390 euros et l'EV5 GT à 58 290 euros, avec la peinture mate facturée 1 050 euros. Il faudra ajouter 1 000 euros pour la pompe à chaleur sur l'EV3 et l'EV4, et encore 1 400 ou 1 600 euros selon le modèle pour le pack qui apporte le chargeur triphasé de 22 kW et la recharge bidirectionnelle, celle qui permet d'alimenter la maison ou un appareil depuis la batterie. L'EV5 GT, elle, a la pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle de série, avec une prise 230 V sous la banquette arrière, et seul le chargeur 22 kW reste en option à 1 000 euros. Et puis il y a un détail qui va compter pour ceux qui roulent en voiture de fonction. L'EV4 GT est assemblée en Slovaquie, à Zilina, elle a donc obtenu l'écoscore, et l'avantage en nature est réduit de 70 % sur une électrique écoscorée. Ni l'EV3, produite en Corée, ni l'EV5, produite en Chine, n'y ont droit.
On avait déjà trouvé l'EV3 très convaincante sur 2 000 km dans sa version longue autonomie, et on ne voit pas ce qui pourrait gâcher la recette avec un deuxième moteur et une suspension qui lit la route. Le faux bruit de moteur, franchement, on s'en passera, et on le coupera dès le premier trajet, mais ce n'est pas lui qui fait le prix. Le prix, justement, c'est là que ça se joue, parce qu'une EV3 GT coûte environ 13 000 euros de plus que l'EV3 grande autonomie la moins chère, et il faudra aimer les sièges baquets pour signer.
Ce que le badge GT change vraiment
Jusqu'à présent, le badge GT chez Kia se limitait aux deux grosses machines de la gamme, l'EV6 GT et ses 609 ch à 72 790 euros et l'EV9 GT à 98 100 euros. Les trois nouvelles venues descendent nettement en prix mais reprennent la même recette. Un bouton GT sur le volant réveille les deux moteurs, la direction et la suspension, un Launch Control gère les départs arrêtés avec un chronomètre à l'écran, et la vectorisation de couple répartit la puissance roue par roue en virage.
La suspension pilotée lit la route avec une caméra pour ajuster l'amortissement quelques mètres avant la bosse, avec trois modes, Normal, Sport et GT. Et puis il y a la boîte de vitesses virtuelle, qui simule les passages de rapports d'une double embrayage alors qu'il n'y a évidemment aucune boîte, accompagnée d'un son de moteur thermique recréé par les huit haut-parleurs Harman Kardon. A bord, on retrouve les sièges semi-baquets en suédine à touches vert néon, les étriers de frein de la même couleur, des jantes de 20 pouces.
Trois formats, une seule batterie
L'EV3 GT est le SUV compact du lot, 4,31 m de long, avec 292 ch et 468 Nm répartis entre 145 kW à l'avant et 70 kW à l'arrière, ce qui donne un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une autonomie annoncée de 501 km WLTP pour 18,1 kWh aux 100 km. L'EV4 GT reprend exactement la même mécanique dans une berline cinq portes de 4,45 m plus basse de près de huit centimètres, ce qui lui vaut le meilleur chrono du trio, 5,6 secondes, et la meilleure autonomie, 505 km. L'EV5 GT, lui, joue le grand SUV familial de 4,61 m avec 306 ch et 480 Nm, un 0 à 100 en 6,2 secondes, 476 km d'autonomie encore en cours d'homologation, un coffre de 566 litres et un mode animal qui garde l'habitacle à bonne température, portes verrouillées, quand le chien attend dans la voiture. Les trois partagent la même batterie de 81,4 kWh utiles, une recharge rapide de 10 à 80 % en une trentaine de minutes, un chargeur embarqué de 11 kW de série, et la garantie maison de sept ans ou 150 000 km.
Les prix, les options et le coup de pouce fiscal
L'EV3 GT démarre à 54 400 euros, l'EV4 GT à 56 390 euros et l'EV5 GT à 58 290 euros, avec la peinture mate facturée 1 050 euros. Il faudra ajouter 1 000 euros pour la pompe à chaleur sur l'EV3 et l'EV4, et encore 1 400 ou 1 600 euros selon le modèle pour le pack qui apporte le chargeur triphasé de 22 kW et la recharge bidirectionnelle, celle qui permet d'alimenter la maison ou un appareil depuis la batterie. L'EV5 GT, elle, a la pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle de série, avec une prise 230 V sous la banquette arrière, et seul le chargeur 22 kW reste en option à 1 000 euros. Et puis il y a un détail qui va compter pour ceux qui roulent en voiture de fonction. L'EV4 GT est assemblée en Slovaquie, à Zilina, elle a donc obtenu l'écoscore, et l'avantage en nature est réduit de 70 % sur une électrique écoscorée. Ni l'EV3, produite en Corée, ni l'EV5, produite en Chine, n'y ont droit.
On en dit quoi ?
On avait déjà trouvé l'EV3 très convaincante sur 2 000 km dans sa version longue autonomie, et on ne voit pas ce qui pourrait gâcher la recette avec un deuxième moteur et une suspension qui lit la route. Le faux bruit de moteur, franchement, on s'en passera, et on le coupera dès le premier trajet, mais ce n'est pas lui qui fait le prix. Le prix, justement, c'est là que ça se joue, parce qu'une EV3 GT coûte environ 13 000 euros de plus que l'EV3 grande autonomie la moins chère, et il faudra aimer les sièges baquets pour signer.