Renault et Geely dévoilent un moteur hybride qui continue de tourner sous l'eau
Par Vincent Lautier - Publié le
Horse Powertrain, la coentreprise de Renault et Geely qui fabrique les moteurs thermiques des deux groupes, a présenté mardi le HORSE B20, un quatre cylindres 2 litres turbo conçu pour les hybrides tout-terrain. Sa particularité, c'est une étanchéité IPX8, la même norme que votre smartphone, qui lui permet de fonctionner immergé jusqu'à 1,1 mètre et de grimper des pentes à 45 degrés.
Horse Powertrain est née en 2024 du rapprochement des activités moteurs thermiques de Renault et de Geely, avec Aramco en actionnaire minoritaire, et elle compte déjà 25 clients, de Volvo à Nissan. Le B20 avait été montré au salon de Pékin au printemps, mais le communiqué de mardi détaille enfin comment un moteur à essence peut se retrouver sous l'eau sans caler. L'ensemble est scellé, avec un joint dédié entre le moteur et la boîte, des amortisseurs de vibrations adaptés, et surtout des capteurs et des composants électriques eux-mêmes certifiés IPX8. Quand ces capteurs détectent que le bloc est immergé, le calculateur réduit la puissance ou adoucit la réponse à l'accélérateur pour que ça continue de tourner, jusqu'à 1,1 mètre de profondeur.
Sur la fiche, le B20 pèse 130 kg et développe entre 190 et 252 ch pour 300 à 380 Nm selon la version, avec un turbo, une injection directe et un cycle Miller qui lui permet d'annoncer un rendement thermique de 48,4 %. Il est prévu pour tout ce qui s'électrifie, hybride simple, hybride rechargeable et prolongateur d'autonomie. Sa première application est le Geely Galaxy Cruiser 700, dont les précommandes ouvrent le 15 septembre en Chine pour un lancement d'ici la fin de l'année, un 4x4 de plus de 5 mètres qui cumule 1 113 ch en tout, associé à une boîte hybride à trois rapports maison, et donné pour un passage à gué de 80 cm.
Rien, pour l'instant. Renault utilise déjà les moteurs Horse, le Bigster de Dacia embarque leur 1,8 litre en version Hybrid 155, mais aucune application du B20 n'est annoncée en Europe, et on voit mal un Rafale ou un Austral revendiquer un passage à gué. Le moteur vise clairement les pick-up et les gros SUV tout-terrain, un segment que Geely travaille surtout en Chine.
Un moteur thermique étanche, c'est le genre de nouveauté qui n'aurait intéressé personne il y a dix ans, et qui devient une petite prouesse à l'époque où tout le monde annonce la fin du pétrole. Le vrai sujet, c'est que Renault, qui a filialisé ses moteurs thermiques pour ne plus avoir à les financer seul, se retrouve copropriétaire d'un bloc pensé pour des 4x4 chinois de 1 100 ch. Difficile de ne pas y voir un aveu : le thermique a encore de belles années devant lui, à condition de le vendre ailleurs qu'en Europe.
Un moteur certifié comme un smartphone
Horse Powertrain est née en 2024 du rapprochement des activités moteurs thermiques de Renault et de Geely, avec Aramco en actionnaire minoritaire, et elle compte déjà 25 clients, de Volvo à Nissan. Le B20 avait été montré au salon de Pékin au printemps, mais le communiqué de mardi détaille enfin comment un moteur à essence peut se retrouver sous l'eau sans caler. L'ensemble est scellé, avec un joint dédié entre le moteur et la boîte, des amortisseurs de vibrations adaptés, et surtout des capteurs et des composants électriques eux-mêmes certifiés IPX8. Quand ces capteurs détectent que le bloc est immergé, le calculateur réduit la puissance ou adoucit la réponse à l'accélérateur pour que ça continue de tourner, jusqu'à 1,1 mètre de profondeur.
Les chiffres du bloc
Sur la fiche, le B20 pèse 130 kg et développe entre 190 et 252 ch pour 300 à 380 Nm selon la version, avec un turbo, une injection directe et un cycle Miller qui lui permet d'annoncer un rendement thermique de 48,4 %. Il est prévu pour tout ce qui s'électrifie, hybride simple, hybride rechargeable et prolongateur d'autonomie. Sa première application est le Geely Galaxy Cruiser 700, dont les précommandes ouvrent le 15 septembre en Chine pour un lancement d'ici la fin de l'année, un 4x4 de plus de 5 mètres qui cumule 1 113 ch en tout, associé à une boîte hybride à trois rapports maison, et donné pour un passage à gué de 80 cm.
Et chez Renault ?
Rien, pour l'instant. Renault utilise déjà les moteurs Horse, le Bigster de Dacia embarque leur 1,8 litre en version Hybrid 155, mais aucune application du B20 n'est annoncée en Europe, et on voit mal un Rafale ou un Austral revendiquer un passage à gué. Le moteur vise clairement les pick-up et les gros SUV tout-terrain, un segment que Geely travaille surtout en Chine.
On en dit quoi ?
Un moteur thermique étanche, c'est le genre de nouveauté qui n'aurait intéressé personne il y a dix ans, et qui devient une petite prouesse à l'époque où tout le monde annonce la fin du pétrole. Le vrai sujet, c'est que Renault, qui a filialisé ses moteurs thermiques pour ne plus avoir à les financer seul, se retrouve copropriétaire d'un bloc pensé pour des 4x4 chinois de 1 100 ch. Difficile de ne pas y voir un aveu : le thermique a encore de belles années devant lui, à condition de le vendre ailleurs qu'en Europe.