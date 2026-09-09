Renault et Geely dévoilent un moteur hybride qui continue de tourner sous l'eau

On en dit quoi ?



Un moteur thermique étanche, c'est le genre de nouveauté qui n'aurait intéressé personne il y a dix ans, et qui devient une petite prouesse à l'époque où tout le monde annonce la fin du pétrole. Le vrai sujet, c'est que Renault, qui a filialisé ses moteurs thermiques pour ne plus avoir à les financer seul, se retrouve copropriétaire d'un bloc pensé pour des 4x4 chinois de 1 100 ch. Difficile de ne pas y voir un aveu : le thermique a encore de belles années devant lui, à condition de le vendre ailleurs qu'en Europe.