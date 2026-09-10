Mais pourquoi cette plaque d'immatriculation vaut plus cher qu'une Rolls ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois caractères pour le prix d'une voiture de luxe : l'immatriculation britannique « AU 1 » a été proposée à plus de 300 000 livres. Son histoire mérite quelques précisions, car elle renvoie à une Rolls-Royce de Goldfinger, et le constructeur l'a ensuite récupérée pour une commande spéciale. On vous raconte ça.
L'histoire circule à nouveau, mais elle n'est pas si récente, et surtout elle fait jaser à cause d'une comparaison avec le prix d'une Aston Martin DB12. Mais l'annonce d'origine est plus ancienne : le 21 novembre 2023, le site spécialisé Bond Lifestyle présentait la mise en vente du numéro par Primo Registrations. Le professionnel espérait en obtenir au moins 300 000 livres, soit plusieurs centaines de milliers d'euros.
Il faut aussi distinguer l'immatriculation de la voiture sur laquelle on l'imagine. Les sources de cette mise en vente ne permettent pas d'affirmer qu'une Aston Martin porte aujourd'hui une plaque achetée plus cher qu'elle. La comparaison donne une idée de l'ordre de grandeur, mais elle transforme facilement une annonce de collectionneur en transaction spectaculaire. Et puis trois caractères n'offrent surtout ni moteur ni sièges chauffants.
Dans Goldfinger, sorti en 1964, AU 1 apparaît sur la Rolls-Royce Phantom III de 1937 utilisée par Auric Goldfinger. Le choix fait référence à Au, le symbole chimique de l'or, dont le personnage est obsédé. James Bond a beau être associé à Aston Martin, il ne faut donc pas attribuer tous les accessoires automobiles de ses films à la marque préférée de l'agent secret.
L'histoire a connu une suite très concrète en octobre 2024. Rolls-Royce a présenté une Phantom Extended unique pour les 60 ans du film, avec une carrosserie jaune et noire inspirée de l'ancienne voiture. Son communiqué précise que l'immatriculation AU 1 a été obtenue pour accompagner cette Phantom Goldfinger, livrée à un collectionneur installé en Angleterre. Le montant payé pour récupérer le numéro n'est pas indiqué.
Au Royaume-Uni, le commerce des immatriculations personnalisées repose sur un droit d'utilisation. L'administration britannique explique qu'un numéro peut être acheté, attribué à un véhicule puis conservé séparément ou transféré en suivant les démarches prévues. On ne paie donc pas une simple plaque décorative à accrocher dans son garage. Le support physique et le droit d'afficher cette combinaison sur la route sont deux choses différentes.
La Phantom Goldfinger pousse d'ailleurs très loin la personnalisation : son habitacle comporte une sculpture en or de 18 carats et des tablettes décorées d'une carte de Fort Knox. Dans une commande aussi particulière, la provenance du numéro complète l'hommage au film. Elle ne permet toujours pas d'en déduire une cote actuelle ni de promettre une plus-value à son propriétaire.
Je comprends l'envie de posséder un souvenir de cinéma. A plusieurs centaines de milliers d'euros pour une immatriculation, je préférerais quand même repartir avec une voiture.
Une vente annoncée en 2023
L'histoire circule à nouveau, mais elle n'est pas si récente, et surtout elle fait jaser à cause d'une comparaison avec le prix d'une Aston Martin DB12. Mais l'annonce d'origine est plus ancienne : le 21 novembre 2023, le site spécialisé Bond Lifestyle présentait la mise en vente du numéro par Primo Registrations. Le professionnel espérait en obtenir au moins 300 000 livres, soit plusieurs centaines de milliers d'euros.
Il faut aussi distinguer l'immatriculation de la voiture sur laquelle on l'imagine. Les sources de cette mise en vente ne permettent pas d'affirmer qu'une Aston Martin porte aujourd'hui une plaque achetée plus cher qu'elle. La comparaison donne une idée de l'ordre de grandeur, mais elle transforme facilement une annonce de collectionneur en transaction spectaculaire. Et puis trois caractères n'offrent surtout ni moteur ni sièges chauffants.
Mais pourquoi ce prix ?
Dans Goldfinger, sorti en 1964, AU 1 apparaît sur la Rolls-Royce Phantom III de 1937 utilisée par Auric Goldfinger. Le choix fait référence à Au, le symbole chimique de l'or, dont le personnage est obsédé. James Bond a beau être associé à Aston Martin, il ne faut donc pas attribuer tous les accessoires automobiles de ses films à la marque préférée de l'agent secret.
L'histoire a connu une suite très concrète en octobre 2024. Rolls-Royce a présenté une Phantom Extended unique pour les 60 ans du film, avec une carrosserie jaune et noire inspirée de l'ancienne voiture. Son communiqué précise que l'immatriculation AU 1 a été obtenue pour accompagner cette Phantom Goldfinger, livrée à un collectionneur installé en Angleterre. Le montant payé pour récupérer le numéro n'est pas indiqué.
Un numéro qu'on peut conserver
Au Royaume-Uni, le commerce des immatriculations personnalisées repose sur un droit d'utilisation. L'administration britannique explique qu'un numéro peut être acheté, attribué à un véhicule puis conservé séparément ou transféré en suivant les démarches prévues. On ne paie donc pas une simple plaque décorative à accrocher dans son garage. Le support physique et le droit d'afficher cette combinaison sur la route sont deux choses différentes.
La Phantom Goldfinger pousse d'ailleurs très loin la personnalisation : son habitacle comporte une sculpture en or de 18 carats et des tablettes décorées d'une carte de Fort Knox. Dans une commande aussi particulière, la provenance du numéro complète l'hommage au film. Elle ne permet toujours pas d'en déduire une cote actuelle ni de promettre une plus-value à son propriétaire.
On en dit quoi ?
Je comprends l'envie de posséder un souvenir de cinéma. A plusieurs centaines de milliers d'euros pour une immatriculation, je préférerais quand même repartir avec une voiture.