CarPlay : après l'échec de l'Apple Car, une dernière chance de contrer Google ?

Car si Tim Cook a bien annulé l'Apple Car,. Or depuis cette date, les annonces se font bien timides, tandis que Mark Gurman estime qu'il s'agit de lapour Apple de contrer Google., qui commençait alors à envahir les véhicules, pas seulement avec Android Auto (le cousin de CarPlay), mais bien au coeur du système avec Android Automotive.Cette version plus complète de CarPlay,, de la climatisation en passant par la radio ou même l'instrumentation -ce qui n'est pas une mince affaire., chez Polestar, Renault, BMW, Ford, Stellantis ou encore General Motors.En effet, la firme avait un temps exploré l'idée d'un OS autonome, mais elle voulait aussi pouvoir prendre le contrôle des écrans et des puces intégrées au véhicule, ce qui aurait posé des soucis pour s'installer dans les voitures en question. La liaison obligatoire avec l'iPhone, permet de s'affranchir d'un hardware tiers, du moins, en partie.Pour preuve, en deux ans, seuls Porsche et Aston Martin sont officiellement intéressés... et nous avons même qu'un seul modèle officiellement compatible,, le constructeur n'écoulant que 6000 à 7000 voitures par an ! Sur le site officiel, aucune trace de ce nouveau CarPlay, et l'on rigole lorsqu'on voit les spécifications de l'écran :D'après Gurman,. Ni l'utilisateur, ni le constructeur ne devra payer pour utiliser cet OS, tout comme l'actuel CarPlay, à se demander si ce cher Tim Cook prend réellement au sérieux la concurrence à venir autour des OS embarqués dans l'automobile !Actuellement,, mais reposant sur la même plateforme, ce qui ouvre la voie à des portages d'applications bien plus rapides qu'une solution propriétaire comme Tesla, Mercedes ou Rivian.Au delà,, d'autant que pour la musique, Spotify est souvent installée sur les véhicules et que le bluetooth gère les appels et les messages. Ce n'est pas Siri qui va réellement faire la différence face à Google Assistant ou encore Alexa.... Les clients ne diraient sans doute pas, sorte de chaînon manquant pour faire cohabiter l'écosystème du Mac et de l'iPhone avec son véhicule, quelque soit la marque.