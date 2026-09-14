Geely Galaxy TT : une berline électrique à 17 000 euros en Chine
Par Vincent Lautier - Publié le
Geely lance la Galaxy TT, une berline électrique de presque cinq mètres, sur le marché chinois. Son tarif de lancement équivaut à environ 17 000 euros, avec une recharge à 80% annoncée en moins de douze minutes.
La Galaxy TT est arrivée le 10 septembre avec cinq versions. Geely demande 129 900 yuans pour la moins chère et jusqu'à 185 900 yuans pour l'Ultra, des tarifs promotionnels mais quand même assez dingues.
Ce n'est pas une petite voiture dépouillée. La carrosserie approche cinq mètres de long pour 1,92 mètre de large, avec un pavillon descendant et un aileron arrière mobile. Dans l'habitacle, le système Flyme Auto réunit l'instrumentation numérique et un écran central de 15,4 pouces. La gamme propose aussi des sièges ventilés et massants.
La recharge rapide est l'un des arguments de la TT. Toutes les versions utilisent une architecture électrique de 800 volts et une batterie CATL. Geely annonce un passage de 10 à 80 % en 11,8 minutes avec le petit pack et 11,6 minutes avec le grand. Il faudra une borne adaptée pour retrouver ces temps : les 800 volts ne rendent pas toutes les stations aussi rapides.
Les trois premières versions embarquent 63,8 kWh et annoncent 640 km d'autonomie. La propulsion supérieure monte à 75,2 kWh pour 725 km, tandis que l'Ultra revendique 650 km avec cette même capacité. Ces distances sont mesurées selon le cycle chinois CLTC. Elles ne constituent ni une autonomie européenne homologuée, ni une promesse de parcourir autant de kilomètres sur autoroute. Mais pour le prix, c'est quand même assez fou.
Les propulsions font le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. L'Ultra, équipée de deux moteurs et d'une transmission intégrale, descend à 3,8 secondes. C'est cette version qui pousse le plus loin l'argument sportif, avec un prix nettement supérieur.
Geely vend déjà d'autres modèles chez nous, dont la petite E2. Cela ne donne pour autant ni calendrier français ni tarif européen à cette Galaxy TT. Les 17 000 euros sont une conversion arrondie du prix chinois, qui ne permet pas de savoir ce que demanderait un distributeur français pour cette grande berline, en particulier avec toutes les surtaxes qui viennent s'ajouter à tout ça.
Une grande électrique capable de recharger vite à ce tarif, c'est une proposition qu'on aimerait voir arriver chez nous. Le prix chinois donne surtout envie de connaître la suite. Il faudra quand même un tarif français et des essais de recharge pour juger ce que vaut réellement cette TT face aux voitures de nos concessions.
Un prix de lancement agressif
La Galaxy TT est arrivée le 10 septembre avec cinq versions. Geely demande 129 900 yuans pour la moins chère et jusqu'à 185 900 yuans pour l'Ultra, des tarifs promotionnels mais quand même assez dingues.
Ce n'est pas une petite voiture dépouillée. La carrosserie approche cinq mètres de long pour 1,92 mètre de large, avec un pavillon descendant et un aileron arrière mobile. Dans l'habitacle, le système Flyme Auto réunit l'instrumentation numérique et un écran central de 15,4 pouces. La gamme propose aussi des sièges ventilés et massants.
Moins de douze minutes à la borne
La recharge rapide est l'un des arguments de la TT. Toutes les versions utilisent une architecture électrique de 800 volts et une batterie CATL. Geely annonce un passage de 10 à 80 % en 11,8 minutes avec le petit pack et 11,6 minutes avec le grand. Il faudra une borne adaptée pour retrouver ces temps : les 800 volts ne rendent pas toutes les stations aussi rapides.
Les trois premières versions embarquent 63,8 kWh et annoncent 640 km d'autonomie. La propulsion supérieure monte à 75,2 kWh pour 725 km, tandis que l'Ultra revendique 650 km avec cette même capacité. Ces distances sont mesurées selon le cycle chinois CLTC. Elles ne constituent ni une autonomie européenne homologuée, ni une promesse de parcourir autant de kilomètres sur autoroute. Mais pour le prix, c'est quand même assez fou.
Pas tout de suite en France
Les propulsions font le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. L'Ultra, équipée de deux moteurs et d'une transmission intégrale, descend à 3,8 secondes. C'est cette version qui pousse le plus loin l'argument sportif, avec un prix nettement supérieur.
Geely vend déjà d'autres modèles chez nous, dont la petite E2. Cela ne donne pour autant ni calendrier français ni tarif européen à cette Galaxy TT. Les 17 000 euros sont une conversion arrondie du prix chinois, qui ne permet pas de savoir ce que demanderait un distributeur français pour cette grande berline, en particulier avec toutes les surtaxes qui viennent s'ajouter à tout ça.
On en dit quoi ?
Une grande électrique capable de recharger vite à ce tarif, c'est une proposition qu'on aimerait voir arriver chez nous. Le prix chinois donne surtout envie de connaître la suite. Il faudra quand même un tarif français et des essais de recharge pour juger ce que vaut réellement cette TT face aux voitures de nos concessions.