BYD ETT 44 : un camion électrique de 1 000 ch pour concurrencer le Tesla Semi
Par Laurence - Publié le
BYD profite du salon IAA Transportation 2026 de Hanovre pour dévoiler l’ETT 44, son nouveau tracteur routier électrique destiné au marché européen. Derrière une silhouette beaucoup plus conventionnelle que celle du Tesla Semi, le constructeur chinois mise sur une batterie LFP de 651 kWh, une autonomie annoncée de 600 km et surtout une recharge pouvant dépasser 1,5 MW.
Avec l’ETT 44, BYD s’attaque directement au marché européen du transport routier longue distance. Le camion repose sur la technologie Blade Battery du constructeur, avec un imposant pack LFP (lithium-fer-phosphate) affichant une capacité de 651 kWh.
Cette batterie alimente une motorisation électrique développant 546 kW, soit environ 732 ch, avec une puissance maximale pouvant atteindre ponctuellement 746 kW (environ 1 000 ch).
Dans sa version 4x2, l’ETT 44 affiche environ 10 950 kg à vide et peut atteindre un poids total roulant autorisé de 44 tonnes, comme son nom l'indique. Une déclinaison 6x2 est également prévue, même si BYD n’en précise pas encore toutes les caractéristiques.
BYD annonce une autonomie pouvant atteindre environ 600 km avec une charge complète. Une valeur évidemment à considérer dans les conditions prévues par le constructeur, l’autonomie réelle d’un poids lourd électrique variant fortement selon la charge transportée, la vitesse, le relief ou encore la température.
Le constructeur mise surtout sur la recharge MCS (Megawatt Charging System). Grâce à son système Flash Charging dépassant 1,5 MW, l’ETT 44 pourrait passer de 20 à 80 % de batterie en moins de 20 minutes, un gain de temps appréciable pour les routiers. Cette opération permettrait de récupérer près de 400 km d’autonomie. De telles puissances nécessitent évidemment des infrastructures adaptées, encore loin d’être généralisées sur les grands axes européens.
Pour rassurer les professionnels, BYD accompagne sa Blade Battery d’une garantie particulièrement longue : 10 ans ou 1,2 million de kilomètres. Un point important pour un véhicule industriel amené à accumuler rapidement les kilomètres et pour lequel le coût d’immobilisation et la durée de vie de la batterie entrent directement dans le calcul de rentabilité. La plateforme développée par BYD ne sera d’ailleurs pas réservée à l’ETT 44. Elle pourra être adaptée à d’autres véhicules professionnels, notamment des porteurs ou des tracteurs utilisés sur des sites logistiques.
L’intérieur reste assez traditionnel pour un véhicule longue distance. L’ETT 44 dispose d’une cabine couchette à toit haut, pensée pour les conducteurs amenés à passer plusieurs jours sur la route. Mais il possède également un écran central de 12,8 pouces, installé dans la cabine et BYD a également prévu la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. De quoi retrouver ses applications habituelles de navigation, de musique ou de communication pendant les longs trajets.
Avec ses 600 km annoncés, sa batterie de 651 kWh et surtout sa recharge à plus de 1,5 MW, le BYD ETT 44 affiche des caractéristiques adaptées au transport longue distance sur le papier. Mais les performances techniques ne constituent qu’une partie de l’équation pour les transporteurs.
BYD arrive en effet sur un marché européen où Volvo, Mercedes et désormais Tesla proposent leurs propres solutions électriques. Le déploiement des bornes MCS, le réseau d’entretien, le coût total d’exploitation et la fiabilité sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres seront donc tout aussi déterminants que la puissance ou l’autonomie annoncées.
UNE ÉNORME BATTERIE DE 651 KWH
Avec l’ETT 44, BYD s’attaque directement au marché européen du transport routier longue distance. Le camion repose sur la technologie Blade Battery du constructeur, avec un imposant pack LFP (lithium-fer-phosphate) affichant une capacité de 651 kWh.
Cette batterie alimente une motorisation électrique développant 546 kW, soit environ 732 ch, avec une puissance maximale pouvant atteindre ponctuellement 746 kW (environ 1 000 ch).
Dans sa version 4x2, l’ETT 44 affiche environ 10 950 kg à vide et peut atteindre un poids total roulant autorisé de 44 tonnes, comme son nom l'indique. Une déclinaison 6x2 est également prévue, même si BYD n’en précise pas encore toutes les caractéristiques.
600 KM ET MOINS DE 20 MINUTES POUR RECHARGER
BYD annonce une autonomie pouvant atteindre environ 600 km avec une charge complète. Une valeur évidemment à considérer dans les conditions prévues par le constructeur, l’autonomie réelle d’un poids lourd électrique variant fortement selon la charge transportée, la vitesse, le relief ou encore la température.
Le constructeur mise surtout sur la recharge MCS (Megawatt Charging System). Grâce à son système Flash Charging dépassant 1,5 MW, l’ETT 44 pourrait passer de 20 à 80 % de batterie en moins de 20 minutes, un gain de temps appréciable pour les routiers. Cette opération permettrait de récupérer près de 400 km d’autonomie. De telles puissances nécessitent évidemment des infrastructures adaptées, encore loin d’être généralisées sur les grands axes européens.
UNE BATTERIE GARANTIE 1,2 MILLION DE KILOMÈTRES
Pour rassurer les professionnels, BYD accompagne sa Blade Battery d’une garantie particulièrement longue : 10 ans ou 1,2 million de kilomètres. Un point important pour un véhicule industriel amené à accumuler rapidement les kilomètres et pour lequel le coût d’immobilisation et la durée de vie de la batterie entrent directement dans le calcul de rentabilité. La plateforme développée par BYD ne sera d’ailleurs pas réservée à l’ETT 44. Elle pourra être adaptée à d’autres véhicules professionnels, notamment des porteurs ou des tracteurs utilisés sur des sites logistiques.
CARPLAY À BORD
L’intérieur reste assez traditionnel pour un véhicule longue distance. L’ETT 44 dispose d’une cabine couchette à toit haut, pensée pour les conducteurs amenés à passer plusieurs jours sur la route. Mais il possède également un écran central de 12,8 pouces, installé dans la cabine et BYD a également prévu la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. De quoi retrouver ses applications habituelles de navigation, de musique ou de communication pendant les longs trajets.
QU’EN PENSER ?
Avec ses 600 km annoncés, sa batterie de 651 kWh et surtout sa recharge à plus de 1,5 MW, le BYD ETT 44 affiche des caractéristiques adaptées au transport longue distance sur le papier. Mais les performances techniques ne constituent qu’une partie de l’équation pour les transporteurs.
BYD arrive en effet sur un marché européen où Volvo, Mercedes et désormais Tesla proposent leurs propres solutions électriques. Le déploiement des bornes MCS, le réseau d’entretien, le coût total d’exploitation et la fiabilité sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres seront donc tout aussi déterminants que la puissance ou l’autonomie annoncées.