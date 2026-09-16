BYD ETT 44 : un camion électrique de 1 000 ch pour concurrencer le Tesla Semi

UNE ÉNORME BATTERIE DE 651 KWH

600 KM ET MOINS DE 20 MINUTES POUR RECHARGER

UNE BATTERIE GARANTIE 1,2 MILLION DE KILOMÈTRES

CARPLAY À BORD

QU’EN PENSER ?



Avec ses 600 km annoncés, sa batterie de 651 kWh et surtout sa recharge à plus de 1,5 MW, le BYD ETT 44 affiche des caractéristiques adaptées au transport longue distance sur le papier. Mais les performances techniques ne constituent qu’une partie de l’équation pour les transporteurs.



BYD arrive en effet sur un marché européen où Volvo, Mercedes et désormais Tesla proposent leurs propres solutions électriques. Le déploiement des bornes MCS, le réseau d’entretien, le coût total d’exploitation et la fiabilité sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres seront donc tout aussi déterminants que la puissance ou l’autonomie annoncées.

Avec l’ETT 44,. Le camion repose sur la technologiedu constructeur, avec un imposant pack LFP (lithium-fer-phosphate) affichant une capacité deCette batterie alimente une motorisation électrique développant 546 kW, soit environ, avec une puissance maximale pouvant atteindre ponctuellement 746 kW (environ 1 000 ch).Dans sa version 4x2,, comme son nom l'indique. Une déclinaison 6x2 est également prévue, même si BYD n’en précise pas encore toutes les caractéristiques.. Une valeur évidemment à considérer dans les conditions prévues par le constructeur, l’autonomie réelle d’un poids lourd électrique variant fortement selon la charge transportée, la vitesse, le relief ou encore la température.Le constructeur mise surtout sur la). Grâce à son systèmedépassant 1,5 MW,, un gain de temps appréciable pour les routiers. Cette opération permettrait de récupérer. De telles puissances nécessitent évidemment des infrastructures adaptées, encore loin d’être généralisées sur les grands axes européens.Pour rassurer les professionnels, BYD accompagne sa Blade Battery d’une garantie particulièrement longue :. Un point important pour un véhicule industriel amené à accumuler rapidement les kilomètres et pour lequel le coût d’immobilisation et la durée de vie de la batterie entrent directement dans le calcul de rentabilité.. Elle pourra être adaptée à d’autres véhicules professionnels, notamment des porteurs ou des tracteurs utilisés sur des sites logistiques.L’intérieur reste assez traditionnel pour un véhicule longue distance. L’ETT 44 dispose d’une. Mais il possède également un écran central de 12,8 pouces, installé dans la cabine et BYD a également prévu. De quoi retrouver ses applications habituelles de navigation, de musique ou de communication pendant les longs trajets.