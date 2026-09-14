BYD veut dix nouveaux navires pour nous exporter ses voitures

On en dit quoi ?



On voit surtout à quel point BYD prépare son activité hors de Chine sur plusieurs années. Des navires disponibles donnent de la souplesse, mais il faudra aussi des clients, des concessions et un service après-vente capable de suivre. Pour l'automobiliste français, c'est cette dernière partie qui comptera le plus une fois la voiture débarquée.