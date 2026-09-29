Tesla reporte encore son Roadster 2, la faute à la pluie

On en dit quoi ?



On veut bien croire à l'orage, le Texas n'en manque pas, et un cabriolet censé léviter devant des spectateurs mérite sans doute un ciel dégagé. Mais quand même. Quoi qu'il en soit, après neuf ans de reports, deux semaines de plus ne changent pas grand-chose, sauf pour les clients qui ont bloqué 43 000 euros sur parole. Musk plaisantait d'ailleurs en 2025 sur l'idée de dévoiler la voiture un 1er avril, histoire de pouvoir dire qu'il s'agissait d'une blague. Le 15 octobre, il n'aura plus cette excuse.