Tesla reporte encore son Roadster 2, la faute à la pluie
Par Vincent Lautier - Publié le
La présentation du nouveau Roadster, calée au 1er octobre sur le site d'essais de SpaceX à McGregor, au Texas, est repoussée au 15 octobre. Tesla invoque des prévisions météo trop menaçantes pour un événement qui ne peut se tenir qu'en plein air, car la voiture doit décoller du sol avec des propulseurs maison. Neuf ans après le premier prototype, l'attente continue donc.
Les prévisions annoncent effectivement 82 % de risque de précipitations le 1er octobre, avec des orages, des rafales à 50 km/h et plus de 10 cm de pluie. Tesla explique avoir
La démonstration prévue n'a rien d'un tour de piste classique. Tesla compte faire planer le Roadster au-dessus du sol grâce à un ensemble de propulseurs à gaz froid développés par SpaceX, une idée qu'Elon Musk agite depuis des années avec son fameux
Le prototype date de novembre 2017, avec une production promise pour 2020 et des acomptes de 50 000 dollars encaissés dès l'annonce, pour un tarif évoqué autour de 200 000 dollars, et même 250 000 pour les 1 000 exemplaires de la série Founders. Sam Altman, le patron d'OpenAI, avait fini par réclamer son remboursement en soupirant que sept ans et demi d'attente, ça commençait à faire long. En France, les réservations ont rouvert il y a quelques jours : comptez 43 000 euros d'acompte remboursable, 4 000 euros par carte puis 39 000 par virement, pour une voiture annoncée avec 1 000 km d'autonomie, plus de 400 km/h en pointe et un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Le prix définitif est toujours inconnu, la version de base était affichée à 172 000 euros par chez nous du temps du prototype. Et la production ne démarrera qu'un an ou plus après la présentation, direction 2027, peut-être même 2028.
On veut bien croire à l'orage, le Texas n'en manque pas, et un cabriolet censé léviter devant des spectateurs mérite sans doute un ciel dégagé. Mais quand même. Quoi qu'il en soit, après neuf ans de reports, deux semaines de plus ne changent pas grand-chose, sauf pour les clients qui ont bloqué 43 000 euros sur parole. Musk plaisantait d'ailleurs en 2025 sur l'idée de dévoiler la voiture un 1er avril, histoire de pouvoir dire qu'il s'agissait d'une blague. Le 15 octobre, il n'aura plus cette excuse.
Deux semaines de plus
Les prévisions annoncent effectivement 82 % de risque de précipitations le 1er octobre, avec des orages, des rafales à 50 km/h et plus de 10 cm de pluie. Tesla explique avoir
suivi la météo de près avec des météorologues locauxavant de prendre
la difficile décision de reporterun événement impossible à organiser en intérieur. Certains observateurs font quand même remarquer que le ciel texan redevient sec dès les jours suivants, et qu'un report de deux semaines pour un orage d'automne, c'est beaucoup.
Mais pourquoi dehors ?
La démonstration prévue n'a rien d'un tour de piste classique. Tesla compte faire planer le Roadster au-dessus du sol grâce à un ensemble de propulseurs à gaz froid développés par SpaceX, une idée qu'Elon Musk agite depuis des années avec son fameux
package SpaceX. Personne ne sera à bord pendant la manoeuvre, la voiture sera pilotée à distance et les spectateurs seront tenus à plusieurs centaines de mètres. D'où le choix du site d'essais de moteurs-fusées de McGregor, et l'impossibilité de déplacer tout ça dans un hangar en cas d'averse.
Neuf ans de promesses
Le prototype date de novembre 2017, avec une production promise pour 2020 et des acomptes de 50 000 dollars encaissés dès l'annonce, pour un tarif évoqué autour de 200 000 dollars, et même 250 000 pour les 1 000 exemplaires de la série Founders. Sam Altman, le patron d'OpenAI, avait fini par réclamer son remboursement en soupirant que sept ans et demi d'attente, ça commençait à faire long. En France, les réservations ont rouvert il y a quelques jours : comptez 43 000 euros d'acompte remboursable, 4 000 euros par carte puis 39 000 par virement, pour une voiture annoncée avec 1 000 km d'autonomie, plus de 400 km/h en pointe et un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Le prix définitif est toujours inconnu, la version de base était affichée à 172 000 euros par chez nous du temps du prototype. Et la production ne démarrera qu'un an ou plus après la présentation, direction 2027, peut-être même 2028.
On en dit quoi ?
On veut bien croire à l'orage, le Texas n'en manque pas, et un cabriolet censé léviter devant des spectateurs mérite sans doute un ciel dégagé. Mais quand même. Quoi qu'il en soit, après neuf ans de reports, deux semaines de plus ne changent pas grand-chose, sauf pour les clients qui ont bloqué 43 000 euros sur parole. Musk plaisantait d'ailleurs en 2025 sur l'idée de dévoiler la voiture un 1er avril, histoire de pouvoir dire qu'il s'agissait d'une blague. Le 15 octobre, il n'aura plus cette excuse.