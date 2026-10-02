Geely revendique 1 000 immatriculations en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Cinq mois après son lancement, la marque chinoise Geely revendique 1 002 immatriculations en France à fin septembre, avec 66 concessions signées et trois modèles au catalogue. Un démarrage éclair que le constructeur célèbre par communiqué, en se présentant comme
Septième constructeur mondial et propriétaire de Volvo comme de Lotus, Geely restait un nom à peu près inconnu du grand public français avant son arrivée officielle le 28 avril dernier. Cinq mois plus tard, la marque aligne 66 points de vente signés, en avance sur son objectif de 70 ouvertures pour l'année, et le compteur affiche 1 002 immatriculations au cumul à fin septembre, tous canaux confondus. Pour un constructeur qui partait de zéro sur notre marché, c'est un rythme que pas mal de marques installées aimeraient tenir.
Dans le détail, environ 600 exemplaires reviennent au Starray EM-i, un SUV familial hybride rechargeable affiché à partir de 34 990 euros et qui annonce plus de 1 000 km d'autonomie cumulée. Les 400 restants se partagent à parts égales entre l'E5, un SUV compact 100 % électrique vendu à partir de 37 990 euros, et la petite E2, une citadine électrique à 20 990 euros qui vient chasser sur les terres de la Renault 5 et dont les livraisons ont seulement commencé fin août. Des prix agressifs sur toute la gamme, un mélange d'hybride et d'électrique calé sur les goûts du marché français, la recette est plutôt bien pensée.
Sur ces 1 002 immatriculations, les données d'AAA Data montrent que beaucoup de ces véhicules sont des véhicules de démonstration, ces voitures que les concessionnaires immatriculent eux-mêmes pour équiper leurs halls et faire essayer la gamme. Les ventes à de vrais clients sont donc moindres. Mais même en prennant en comptant ces chiffres, on reste sur une dynamique intéressante, qui va forcément prendre de l'ampleur dans les mois à venir.
Franchir les 1 000 immatriculations en cinq mois reste un signal positif, et la vitesse de déploiement du réseau est réelle, on ne peut pas dire le contraire, même si beaucoup de ces véhicules sont des véhicules de démo. Il faut maintenant transformer ces démos en essais, puis ces essais en vrais clients, et c'est exactement ce que la marque va tenter au Mondial de l'Auto, où elle attend le public du 13 au 18 octobre à Paris.
la marque à suivrede 2026.
Tout est allé très vite
Septième constructeur mondial et propriétaire de Volvo comme de Lotus, Geely restait un nom à peu près inconnu du grand public français avant son arrivée officielle le 28 avril dernier. Cinq mois plus tard, la marque aligne 66 points de vente signés, en avance sur son objectif de 70 ouvertures pour l'année, et le compteur affiche 1 002 immatriculations au cumul à fin septembre, tous canaux confondus. Pour un constructeur qui partait de zéro sur notre marché, c'est un rythme que pas mal de marques installées aimeraient tenir.
Le Starray fait le gros du volume
Dans le détail, environ 600 exemplaires reviennent au Starray EM-i, un SUV familial hybride rechargeable affiché à partir de 34 990 euros et qui annonce plus de 1 000 km d'autonomie cumulée. Les 400 restants se partagent à parts égales entre l'E5, un SUV compact 100 % électrique vendu à partir de 37 990 euros, et la petite E2, une citadine électrique à 20 990 euros qui vient chasser sur les terres de la Renault 5 et dont les livraisons ont seulement commencé fin août. Des prix agressifs sur toute la gamme, un mélange d'hybride et d'électrique calé sur les goûts du marché français, la recette est plutôt bien pensée.
Des chiffres à prendre avec des pincettes
Sur ces 1 002 immatriculations, les données d'AAA Data montrent que beaucoup de ces véhicules sont des véhicules de démonstration, ces voitures que les concessionnaires immatriculent eux-mêmes pour équiper leurs halls et faire essayer la gamme. Les ventes à de vrais clients sont donc moindres. Mais même en prennant en comptant ces chiffres, on reste sur une dynamique intéressante, qui va forcément prendre de l'ampleur dans les mois à venir.
On en dit quoi ?
Franchir les 1 000 immatriculations en cinq mois reste un signal positif, et la vitesse de déploiement du réseau est réelle, on ne peut pas dire le contraire, même si beaucoup de ces véhicules sont des véhicules de démo. Il faut maintenant transformer ces démos en essais, puis ces essais en vrais clients, et c'est exactement ce que la marque va tenter au Mondial de l'Auto, où elle attend le public du 13 au 18 octobre à Paris.