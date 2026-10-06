Essence et gazole : le plan du G7 pour faire baisser la facture d'ici janvier 2027

On en dit quoi ?



Sur le papier, 100 millions de barils, ça impressionne. Sauf que ça correspond grosso modo à un seul jour de consommation mondiale de pétrole, et l'effet sur les cours sera donc en partie psychologique. Mais bon, après les 400 millions de barils de mars, le matelas des réserves stratégiques commence quand même à fondre sérieusement. Si les prix ne plient pas d'ici janvier, il faudra trouver autre chose que les stocks de secours. Et on ne va pas se mentir, ceux qui ont fait le choix de rouler en électrique sont quand même particulièrement détendus aujourd'hui.