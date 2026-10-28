Un Tesla Semi prend feu tout seul et ferme une autoroute toute la nuit

On en dit quoi ?



Les statistiques de Tesla sont probablement justes, un électrique brûle moins souvent qu'un diesel. Mais quand ça arrive sur un camion, le résultat n'a plus rien à voir : une autoroute neutralisée une nuit entière et des pompiers qui ne peuvent pas faire grand-chose d'autre qu'attendre. Le Semi ne roule pas encore par chez nous pour le moment, mais nos pompiers feraient bien de regarder cet épisode de près, parce que les poids lourds électriques arrivent en Europe aussi. Un feu de 800 kWh au milieu de l'A7 un samedi de juillet, c'est un scénario qu'on préfère ne jamais tester.