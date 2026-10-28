Un Tesla Semi prend feu tout seul et ferme une autoroute toute la nuit
Par Vincent Lautier - Publié le
Mardi soir, un Tesla Semi a pris feu en pleine voie sur l'Interstate 880, près de Hayward en Californie, sans la moindre collision. Le conducteur a eu le temps de sortir, mais la batterie du camion a brûlé une bonne partie de la nuit et la police a fermé l'autoroute dans les deux sens. C'est la première fois qu'un de ces poids lourds électriques s'enflamme sans choc préalable.
L'incident s'est produit vers 17h45, sur les voies sud de l'Interstate 880, juste au nord de la Highway 92. Le conducteur a expliqué à la police qu'il ne savait pas pourquoi son camion avait pris feu : pas de collision, pas de sortie de route, rien. Il s'en sort indemne et aucun autre véhicule n'a été touché. Si la California Highway Patrol, la police routière locale, a tout coupé aussi longtemps, c'est à cause des fumées chimiques que dégage une batterie lithium-ion de cette taille quand elle s'emballe. Tesla n'a fait aucun commentaire pour le moment, et la cause est toujours recherchée.
Le problème avec un Semi, c'est la taille du pack : une batterie estimée à plus de 800 kWh, soit l'équivalent d'une dizaine de voitures électriques, dans un camion qui peut peser jusqu'à 36 tonnes en charge. Les pompiers estiment qu'il faut jusqu'à 30 000 litres d'eau pour éteindre un engin pareil, et la police a d'abord prévenu les automobilistes que la batterie pouvait se consumer pendant 15 à 18 heures. Les équipes ont finalement fait mieux que prévu en noyant le tracteur calciné sous la mousse : les voies nord ont rouvert dans la soirée, les voies sud vers 3h30 du matin. Dix heures de fermeture quand même, sur un des axes les plus chargés de la baie de San Francisco.
Ce n'est pas le premier Semi qui brûle. En août 2024, un exemplaire avait quitté la route sur l'Interstate 80, près d'Emigrant Gap, et sa batterie s'était enflammée après le choc : près de 190 000 litres d'eau et 15 heures de fermeture. La différence, cette fois, c'est l'absence totale d'accident. Tesla répète de son côté que ses véhicules comptent 7 incendies par milliard de miles parcourus, contre une soixantaine pour les voitures essence, et le constructeur vient justement de lancer la production en série du Semi dans le Nevada, avec des commandes qui s'empilent, dont 370 exemplaires pour le transporteur WattEV.
Les statistiques de Tesla sont probablement justes, un électrique brûle moins souvent qu'un diesel. Mais quand ça arrive sur un camion, le résultat n'a plus rien à voir : une autoroute neutralisée une nuit entière et des pompiers qui ne peuvent pas faire grand-chose d'autre qu'attendre. Le Semi ne roule pas encore par chez nous pour le moment, mais nos pompiers feraient bien de regarder cet épisode de près, parce que les poids lourds électriques arrivent en Europe aussi. Un feu de 800 kWh au milieu de l'A7 un samedi de juillet, c'est un scénario qu'on préfère ne jamais tester.
Pas d'accident cette fois
L'incident s'est produit vers 17h45, sur les voies sud de l'Interstate 880, juste au nord de la Highway 92. Le conducteur a expliqué à la police qu'il ne savait pas pourquoi son camion avait pris feu : pas de collision, pas de sortie de route, rien. Il s'en sort indemne et aucun autre véhicule n'a été touché. Si la California Highway Patrol, la police routière locale, a tout coupé aussi longtemps, c'est à cause des fumées chimiques que dégage une batterie lithium-ion de cette taille quand elle s'emballe. Tesla n'a fait aucun commentaire pour le moment, et la cause est toujours recherchée.
Une nuit entière de fermeture
Le problème avec un Semi, c'est la taille du pack : une batterie estimée à plus de 800 kWh, soit l'équivalent d'une dizaine de voitures électriques, dans un camion qui peut peser jusqu'à 36 tonnes en charge. Les pompiers estiment qu'il faut jusqu'à 30 000 litres d'eau pour éteindre un engin pareil, et la police a d'abord prévenu les automobilistes que la batterie pouvait se consumer pendant 15 à 18 heures. Les équipes ont finalement fait mieux que prévu en noyant le tracteur calciné sous la mousse : les voies nord ont rouvert dans la soirée, les voies sud vers 3h30 du matin. Dix heures de fermeture quand même, sur un des axes les plus chargés de la baie de San Francisco.
Un précédent en 2024
Ce n'est pas le premier Semi qui brûle. En août 2024, un exemplaire avait quitté la route sur l'Interstate 80, près d'Emigrant Gap, et sa batterie s'était enflammée après le choc : près de 190 000 litres d'eau et 15 heures de fermeture. La différence, cette fois, c'est l'absence totale d'accident. Tesla répète de son côté que ses véhicules comptent 7 incendies par milliard de miles parcourus, contre une soixantaine pour les voitures essence, et le constructeur vient justement de lancer la production en série du Semi dans le Nevada, avec des commandes qui s'empilent, dont 370 exemplaires pour le transporteur WattEV.
On en dit quoi ?
Les statistiques de Tesla sont probablement justes, un électrique brûle moins souvent qu'un diesel. Mais quand ça arrive sur un camion, le résultat n'a plus rien à voir : une autoroute neutralisée une nuit entière et des pompiers qui ne peuvent pas faire grand-chose d'autre qu'attendre. Le Semi ne roule pas encore par chez nous pour le moment, mais nos pompiers feraient bien de regarder cet épisode de près, parce que les poids lourds électriques arrivent en Europe aussi. Un feu de 800 kWh au milieu de l'A7 un samedi de juillet, c'est un scénario qu'on préfère ne jamais tester.